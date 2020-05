Von Arndt Krödel

In die Debatte um die Corona-Maßnahmen mischen sich zunehmend auch kritische Stimmen, die bestimmte Aspekte der Strategie gegen die Pandemie infrage stellen. So spricht die renommierte Trauma-Expertin Michaela Huber von im Zuge der Kontaktbeschränkungen entstandenen "Kollateralschäden", zum Beispiel bei psychisch kranken Menschen, die diese Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. Sie kritisiert deutlich einen "patriarchalen" und Angst schürenden Umgang von Politik und Wissenschaft mit der Coronakrise, in der die psychologischen, sozialpsychologischen und soziologischen Themen keine Berücksichtigung gefunden hätten. Dass abweichende Meinungen es schwer haben, gehört zu werden oder rasch in die rechte Ecke gedrängt werden, Stichwort: "Verschwörungstheorie", sieht die Traumatherapeutin als ein Problem für die demokratische Zivilgesellschaft. Die RNZ sprach mit ihr.

Michaela Huber, Jahrgang 1952, arbeitet als Traumatherapeutin in niedergelassener Praxis in Kassel. Bei einem Trauma handelt es sich um eine schwere seelische Verletzung, die die Folge eines außergewöhnlich belastenden persönlichen Erlebnisses sein kann. Die auch als Ausbilderin in Traumabehandlung tätige Psychologin ist 1. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Trauma und Dissoziation (DGTD) und erhielt 2008 das Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit mit traumatisierten Menschen. Bevor sie Therapeutin wurde, war sie Redakteurin bei der Zeitschrift "Psychologie heute" sowie beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Heidelberg. Letzte Veröffentlichungen: "Transgenerationale Traumatisierung" (2012) und "Der Feind im Inneren" (2013). ark

Frau Huber, was bringt eine Traumatherapeutin dazu, sich in die öffentliche Corona-Debatte einzuschalten?

Es handelt sich um eine potenziell traumatisierende gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden. Deswegen ist es wichtig, sich auch professionell dazu zu Wort zu melden. Ich habe den Eindruck, dass die Stimme unserer Seite, der Psychotraumatologie, bislang von denjenigen, die Politik gestalten, zu wenig gehört wurde.

Sie sprechen von "Kollateralschäden" der Corona-Maßnahmen, die langwierig und kostspielig seien. Welche Schäden meinen Sie damit?

Man hätte diesen Shutdown im sozialen, psychologischen und psychiatrischen Betreuungsbereich nicht so machen dürfen, indem zum Beispiel Kliniken, Betreuungs- und Beratungseinrichtungen von einem Tag auf den anderen geschlossen wurden, sodass unsere Berufsstände den Eindruck bekommen haben, wir sind in den Augen der Politik überflüssig. Kollegen berichten, und ich erlebe das auch selbst, dass die Zahl der psychischen Zusammenbrüche der Menschen zunimmt. Das sehen wir noch nicht in den offiziellen Zahlen. Erst später, wenn die Gesellschaft sich wieder öffnet, wird erkennbar werden, wie viel mehr Misshandlungen zum Beispiel von Kindern und wie viel mehr Gewalt gegen Frauen, wie viele Suizide von alten Menschen zu verzeichnen waren. Wir erwarten, ähnlich wie es nach dem 11. September oder anderen gesellschaftlichen Großereignissen war, eine deutliche Zunahme von posttraumatischen Belastungsstörungen in den nächsten zwei bis drei Jahre.

Wie erleben Sie denn die Folgen der Kontaktbeschränkungen aktuell bei Ihren Patienten?

Die ganze Shutdown-Situation ist zutiefst beunruhigend für viele Menschen, die zum Beispiel Krieg, Flucht, Vertreibung oder Gefangenschaft erlebt haben, die Gewalt erfahren haben im privaten Raum oder die existenzielle Bedrohungssituationen kennen. Das sind alles Grundthemen des Menschen, die in dieser Pandemiesituation mit der politischen Strategie, die gefahren wird, aktiviert werden. Bei unseren Patienten nimmt das so enorm zu, dass wir alle Hände voll zu tun haben, diese Menschen zu stabilisieren.

Sie kritisieren, dass das Corona-Krisenmanagement der Politik einem Verhalten gleicht, das Sie mit dem Bild eines "autoritären Patriarchen" beschreiben. Wie ist das zu verstehen?

Wenn man Menschen etwas aufnötigt, was sie in extremste Situationen bringt, dann sollte das, wenn wir uns demokratisch-zivilgesellschaftlich zueinander verhalten, respektvoll und wertschätzend so vermittelt werden, dass es die ganze Zeit eine Rückmeldemöglichkeit gibt. Diesen Eindruck hat die Politik aber nicht gemacht. Sie hat von oben herunter ein geändertes Infektionsschutzgesetz in Kraft gesetzt, praktisch notstandsartig, was bedeutet: Ihr macht jetzt gefälligst, was wir euch sagen, und eure demokratischen Grundrechte sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Das führt bei vielen Menschen dazu, dass diese "schwarze Pädagogik", die sie vielleicht in ihrer Kindheit erlebt haben, sehr aktiviert wurde.

Sie sehen ein Wiedererstarken von konservativen Strukturen?

Es gibt in dieser Situation ein Denken, das glaubt, autoritär verkünden zu können, diese "weichen", eher mit Frauen, mit Weiblichkeit assoziierten Themen seien vernachlässigbar, wenn wirklich eine große Krise kommt. Das spiegelt sich auch darin, dass jetzt die starken Männer – Herr Söder wird schon als der Kanzlerkandidat gehandelt –, die eher sehr konservativen, patriarchal ausgerichteten Politikstrukturen in der Bevölkerung wieder mehr Ansehen genießen.

Dazu gehört auch, dass man die Frauen wieder zurück an Heim und Herd bekommen hat: Weil die Frauen weniger verdienen, die Existenz der Familie mehr vom Verdiener abhängt und sie dann das Homeschooling plus Homeoffice plus Versorgen der Kleinstkinder übernehmen. Es gibt eine große Sorge, inwieweit das wieder rückgängig zu machen wäre in eine eher gleichberechtigtere Politikform.

Der französische Präsident Macron hat in einer Fernsehansprache zu Beginn der Corona-Krise davon gesprochen, dass wir "im Krieg" sind. Machen solche martialischen Begrifflichkeiten den Menschen nicht eher – kontraproduktive – Angst?

Es wurde in der ganzen Pandemie-Debatte überwiegend mit Angst schürenden Metaphern gearbeitet. Dazu gehört die Kriegsmetapher. Die Gefahr wurde riesengroß dargestellt: "Dieses Virus ist tödlich", und gleichzeitig wurde gesagt, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung wird dieses Virus bekommen, alle müssen da sozusagen irgendwann durch. Diese Doppelbotschaft führt dazu, dass extreme Angst in der Bevölkerung entstanden ist. Das ist wie Krieg. Ich rede mit alten Menschen, die genau diese Flashbacks von Kriegserfahrungen bekommen.

Hätte man dann, weil Angst bekanntlich nicht gut für das Immunsystem ist, den Menschen nicht auch eine Gegenstrategie der Stärkung an die Hand geben müssen?

Wir hätten auf jeden Fall parallel zu den Schutz- und Hygieneregeln intensive Maßnahmen für den Aufbau und den Schutz des Immunsystems betreiben müssen. Man hätte – was die Leute dann selbst organisiert haben – viel Liebendes, Freundliches, Wertschätzendes, Einander-sich-Helfendes aufbauen und fördern müssen. Das ist durch die Panikmache und reale Existenznot der Menschen zunächst einmal untergegangen. Die Isolation auch gegenüber den alten und kranken Menschen war so vollständig, dass sie keinerlei Besuch mehr empfangen durften. Es ging um verletzlichste Menschen, und die durften nicht entscheiden, welche Risiken sie bereit waren einzugehen, um nicht allein Unaushaltbarem wie OPs oder dem Todeskampf ausgesetzt zu sein.

Wer Kritik an den Corona-Maßnahmen äußert, wird schnell in die rechte Ecke gedrängt. Wie bewerten Sie das?

Mein Eindruck ist, dass abweichende Meinungen und Kritik möglichst gar nicht geäußert werden dürfen, weil alle in eine Richtung gehen sollen. Das erschreckt mich zutiefst. Es hat mich übrigens auch in der medialen Berichterstattung erschreckt, wie wenig differenzierte Positionen zu diesem Shutdown zu hören waren. Ich finde, das müssen wir auswerten. In einer demokratischen Zivilgesellschaft muss erlaubt, ja erwünscht sein, Maßnahmen auch offen zu kritisieren, die uns als "alternativlos" vorgestellt werden. Nichts ist alternativlos, auch nicht diese Pandemie-Strategie. Menschen richten sich nach dem Mainstream. Und wenn dieser nur noch eine Möglichkeit zulässt, dann hat man nur noch einen ganz kleinen Prozentsatz in der Bevölkerung, der überhaupt Kritik äußert. Wenn das dann noch als Defätismus bezeichnet wird, dann wird es für eine Demokratie sehr gefährlich. Wir sehen ja jetzt schon, dass rechte Randmedien und Netzwerke leider ganz viel einsammeln an Unmut und Kritik, die eigentlich, entkleidet von bizarrem Verschwörungsgerede, als nüchterne sozialpolitische Analyse in die Mitte der Gesellschaft gehören.

Kann die Gesellschaft aus dieser Krise Lehren ziehen?

Der Preis für die Corona-Maßnahmen könnte sehr hoch sein, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich, was die Vielfalt des demokratischen Diskurses angeht. Es ist jetzt schon sicher, dass diejenigen, die ohnehin in unserer Gesellschaft am schlechtesten dran sind, am meisten leiden – von Obdachlosen über kleine Selbstständige und Künstler bis zu Alten, Behinderten und seelisch Kranken. Das dürfen wir doch nicht zulassen.