Von Thomas Veigel

Heidelberg. Der Streit bei Lamy geht in die nächste Runde. Am gestrigen Donnerstag wehrte sich ein Bereichsleiter vor dem Arbeitsgericht in Heidelberg gegen eine im Dezember erfolgte Kündigung. Man wolle ihn loswerden, sagte sein Anwalt Peter Alt am Donnerstag vor Gericht: Die von der Unternehmensleitung vorgebrachten Kündigungsgründe seien aber nicht zutreffend. Das Verfahren wurde am Donnerstag nach einem kurzen Austausch von Argumenten unterbrochen - auf Vorschlag von Richterin Andrea Lehner stimmten nach einer Sitzungsunterbrechung beide Parteien einem Güterichterverfahren zu, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

Kerstin Reiserer, Anwältin des beklagten Unternehmens, nannte unter anderem Probleme in der Fertigung, verfehlte Planungen und Lieferschwierigkeiten als Gründe für die Entscheidung des Unternehmensbeirats, sich von dem Bereichsleiter, der Verantwortung für etwa 300 Mitarbeiter hatte, zu trennen. Man habe ihm ein Angebot gemacht, ihn bis Ende 2019 bei vollen Bezügen freizustellen und danach eine Abfindung von 30.000 Euro zu zahlen. Nachdem der Bereichsleiter das Angebot abgelehnt hatte, hätten weitere Analysen zusätzliche Kündigungsgründe ergeben, sowohl im Leistungsbereich als auch im Vertrauensbereich. So habe der Bereichsleiter einen Berater engagiert, der aber nicht das gemacht habe, was mit der Geschäftsführung besprochen worden sei.

Der Anwalt des Bereichsleiters erwiderte, dass dieser die Tätigkeit des Beraters nur kurz miterlebt habe. Der Berater sei im Februar gekommen, der Bereichsleiter habe danach noch Urlaub gehabt und habe von April bis September wegen einer schweren Erkrankung nicht gearbeitet. In dieser Zeit habe Peter Utsch, als Geschäftsführer verantwortlich für die Leitung des kaufmännischen Bereichs sowie für Fertigung und Logistik, den Bereich übernommen. In dieser Zeit, so Anwalt Alt, habe es einen Umsatzeinbruch gegeben. Zum Thema Umsatzeinbruch teilte die Geschäftsführung auf Anfrage mit: "Der Fokus der Geschäftsführung liegt auf nachhaltigem Wachstum." Erst als der Bereichsleiter nach seiner Krankheit wieder gearbeitet habe, so Anwalt Peter Alt, hätten sich die Umsätze wieder verbessert. "Man will den Kläger loswerden." Man könne sich aber eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorstellen, allerdings zu anderen als zu den bisher angebotenen Bedingungen. Eine Lösung soll nun in einem Güterichterverfahren gefunden werden.

Noch im Dezember hatte die Lamy-Geschäftsführung versucht, die Situation im Unternehmen als rosig darzustellen. Unternehmen, Betriebsrat und Belegschaft zögen "an einem Strang", hieß es damals. Gleichzeitig war bekannt gegeben worden, dass Lamy gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts, dass die Betriebsratswahl wegen gravierender Fehler wiederholt werden muss, Beschwerde eingelegt hat. Der Betriebsrat habe mit starker Rückendeckung der Belegschaft die Beschwerde eingelegt. Und das Unternehmen habe sich dem "aus voller Überzeugung" angeschlossen. Die Geschäftsführung bekenne sich klar zum Betriebsrat und stehe auch in dieser Sache hinter ihm.

Mittlerweile sind aus dem Unternehmen andere Töne zu hören. Von einer "Säuberungsaktion" wird gesprochen. Mit "fadenscheinigen" Argumenten wolle man auch Führungskräfte loswerden, um eine Hierarchieebene im Unternehmen abzuschaffen.

Wie die RNZ aus gewöhnlich sehr gut informierter Quelle erfuhr, habe der Betriebsratsvorsitzende die Beratung eines Arbeitsrechtlers für die Vorbereitung von arbeitsrechtlichen Klagen in Anspruch genommen. Grund sei, dass die Geschäftsleitung die Arbeit des Betriebsrats behindere. Dazu teilte die Geschäftsführung mit: "Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist intensiv, vertrauensvoll und auf Augenhöhe."

Mitglieder des Betriebsrats wollten sich am gestrigen Donnerstag auf Anfrage der RNZ zu dem Themenkomplex nicht äußern. Wie es hieß, will der Betriebsrat geschlossen zurücktreten. Eine Bestätigung dafür war am Donnerstag ebenfalls nicht zu erhalten. Zu der RNZ vorliegenden Informationen, dass es bei Lamy weitere Freistellungen gebe, teilte die Geschäftsführung mit: "Vergleichbare Fälle mit Freistellungen liegen nicht vor." Die RNZ sprach am gestrigen Donnerstag mit einem Abteilungsleiter, der von einer Freistellung betroffen war.