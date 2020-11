Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz ist einer der Finanzpolitiker, die sich im Wirecard-Untersuchungsausschuss für die Aufklärung dieses Falles starkmachen. Der gebürtiger Heidelberger (37) vertritt den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen.

Herr Bayaz, in dieser Woche soll der mittlerweile inhaftierte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in den Untersuchungsausschuss kommen. Was werden Sie ihn fragen?

Markus Braun ist ja einer der Hauptbeschuldigten und genießt daher ein Zeugnisverweigerungsrecht. Auskünfte über den eigentlichen Betrug werden wir also vermutlich keine bekommen. Diese Aufklärung ist aber auch nicht die Aufgabe des Untersuchungsausschusses. Wir wollen wissen, ob es ein Versagen von Behörden und Politik gegeben hat. Deshalb werden wir ihn sicher fragen, wann es Kontakte zu staatlichen Akteuren gegeben hat: Was wurde dabei besprochen? Ging es schon um Betrugsvorwürfe?

Zu den Hauptbeschuldigten zählt auch der flüchtige ehemalige Wirecard-Manager Jan Marsalek. Er soll ein österreichischer Spitzel gewesen sein. Halten Sie das für möglich?

Genug Anhaltspunkte dafür gibt es jedenfalls, sogar eine entsprechende Aussage des Bundesjustizministeriums. Wir halten das für denkbar. Marsaleks Flucht wurde offenbar aus Österreich heraus geplant. Und sicher ist er eine für den Geheimdienst interessante Person mit vielen internationalen Verbindungen. Wir wollen deshalb in dieser Frage einen Sonderermittler mit besonderen Kompetenzen einsetzen.

Die Kriminellen saßen somit im Wirecard-Management. Warum gibt es dann einen politischen Untersuchungsausschuss?

Uns geht es um die Frage, ob Behörden, Wirtschaftsprüfer und Politik ihren Job richtig gemacht haben. Außerdem ist die Betroffenheit der Menschen groß. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Kleinanleger aus meinem Wahlkreis, der mit Wirecard-Aktien viel Geld verloren hat. Wir erhalten von den Bürgern täglich E-Mails, der Schaden für den Finanzplatz ist groß.

Wie können Sie aufklären?

Wir haben jedenfalls deutlich mehr Rechte als das Parlament. Wir können zum Beispiel Zeugen vorladen, die auch kommen und unter Eid aussagen müssen. Dazu zählen Wirtschaftsprüfer, Behördenvertreter und Minister – sogar die Bundeskanzlerin. Außerdem bekommen wir Einsicht in Akten und die Kommunikation, die stattgefunden hat.

Welche Fragen stellen Sie?

Erstens: Wie konnten die Wirtschaftsprüfer so etwas nicht sehen all die Jahre? Zweitens: Warum hat die BaFin ihr Mandat und ihr Instrumentarium nicht richtig ausgeschöpft? Lange Zeit hat sie sich sogar schützend vor das Unternehmen gestellt und ist klaren Hinweisen nicht nachgegangen. Und drittens: Wieso haben hochrangige Politiker für Wirecard im Ausland geworben, obwohl schon Vorwürfe im Raum standen? Hier stellt sich die Frage, ob nur die Aufsichtsbehörden versagt haben oder ob es sogar eine Motivation gab, sich vor einen vermeintlichen deutschen Champion zu stellen.

Waren die Behörden und Wirtschaftsprüfer mit dem Fall Wirecard einfach überfordert?

Wir haben es mit einem System kollektiver Unverantwortlichkeit zu tun. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen und sieht sich selbst als Opfer oder behauptet, Dienst nach Vorschrift gemacht zu haben. So ein System schreit nach Veränderungen.

Die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer sagen, sie seien selbst betrogen worden.

Es gab genug Hinweise. Und wenn man auf einem Konto nachschauen möchte, ob da 1,9 Milliarden Euro drauf sind, kann das nicht so kompliziert sein. Entweder ist das Geld in der Kasse oder nicht.

Was müsste sich ändern?

Die Wirtschaftsprüfer spielen eine zentrale Rolle und es gab schon immer Bestrebungen, das System zu reformieren. Jetzt ist eine gute Gelegenheit dazu. Ich sehe drei Hebel: eine schnellere Rotation der Prüfmandate bei Unternehmen, höhere Haftungsgrenzen und eine stärkere Trennung von Prüfung und Beratung.

Was wollen Sie sonst noch erreichen?

Zunächst mal geht es um Aufklärung und darum, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wir brauchen eine BaFin, die viel bissiger und unabhängiger agiert. Vorbild könnte die amerikanische Börsenaufsicht SEC sein. Darin sitzt nicht nur juristische, sondern auch viel kriminalistische Kompetenz. Mitarbeiter, die in die Unternehmen reingehen und jeden Stein rumdrehen. Die BaFin muss stärker Zähne zeigen und den Unternehmen signalisieren: Versucht es erst gar nicht, sonst habt ihr es mit uns zu tun. Das muss man ausstrahlen. Helfen könnte auch eine besondere Beschwerdestelle für Whistleblower, die anonym Hinweise geben wollen.

Die Bundesregierung hat ein Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Ein Anfang?

Finanzminister Olaf Scholz versucht damit, in die Offensive zu kommen, nach dem Motto: Vergessen wir die Vergangenheit und schauen nach vorn. Bei der Aufklärung kann es aber keine Abkürzung geben, wir müssen das aufarbeiten. Die Ergebnisse können dann in eine Reform einfließen.

Dürfen Kleinanleger auf etwas hoffen?

Unsere Aufgabe ist die Aufklärung. Daraus können sich auch Anhaltspunkte für Anleger ergeben: Haben Prüfer vorsätzlich weggesehen, haben Behörden und die Politik ihren Job richtig gemacht? Um strafrechtliche oder haftungsrechtliche Aspekte kümmert sich die Justiz. Es laufen bereits erste Sammelklagen gegen die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer, aber auch gegen die Bundesrepublik Deutschland. Darüber müssen dann die Gerichte entscheiden.