Von Barbara Klauß

Stans/Wiesloch. Nach dem geplatzten Kauf der Gallus-Gruppe, einer Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG, hat der ursprüngliche Käufer, die Benpac Holding aus Stans, offenbar auch in der Schweiz Konflikte mit einem Geschäftspartner. Im Kanton Uri sei das Mietverhältnis mit der Benpac und ihrem Inhaber Marco Corvi gekündigt worden, berichtete die "Luzerner Zeitung" am Samstag. Das habe die Ruag Real Estate, ein Unternehmen, das Industrie- und Businessareale besitzt, bestätigt.

Als Grund für die Kündigung führte eine Unternehmenssprecherin der Zeitung zufolge an, dass trotz der Bemühungen der Ruag Real Estate, das Mietverhältnis fortzuführen, die mieterseitigen Verpflichtungen seitens Benpac "mehrmalig nicht erfüllt" worden seien.

Im Dezember 2019 hatte Benpac dem Bericht zufolge auf dem Ruag-Areal nahe dem Kantonshauptort Altdorf eine Produktionsstätte der deutschen Berghoff-Gruppe übernommen, die aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage schließen sollte – mitsamt der 71 Angestellten. Demnach berichteten mehrere Personen jedoch, dass Corvi weder die Raten für den vom Vormieter übernommenen Leasingvertrag für die Maschinen noch die Miete fürs Gebäude regelmäßig beglichen habe. Corvi wies diesen pauschalen Vorwurf der Zeitung zufolge in aller Form zurück und erklärte: "Wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, hat dies seinen Grund."

Doch hat dem Bericht zufolge auch die Eigentümerin der Maschinen, die deutsche Nord Leasing, Konsequenzen gezogen und mehrere Maschinen plombiert. Auf der Website eines Industrieauktionshauses werde eine baldige Auktion der Industriemaschinen angekündigt, hieß es. An den Geräten selbst hänge ein Zettel: "Achtung, Achtung, Achtung", stehe darauf. "Die Nutzung der Maschine ist ab sofort durch den Eigentümer untersagt."

Corvi erklärte der Zeitung zufolge die Kündigung der Ruag mit dem Zustand der Maschinen: "Wir sind nicht bereit, die Maschinen, aufgrund des Zustandes und des Alters, zum verlangten Kaufpreis zu übernehmen." Und wenn die Maschinen nicht übernommen würden, mache es keinen Sinn, den Standort weiter zu mieten.

Ende Januar war der Kauf der Gallus-Gruppe geplatzt, die Benpac eigentlich schon bis zum Ende des vergangenen Jahres von der Heidelberger Druckmaschinen AG hatte übernehmen wollen. Doch zahlte Benpac den vereinbarten Kaufpreis (120 Millionen Euro) bis zum vereinbarten Zeitpunkt nicht – trotz gültigen Kaufvertrags, wie Heideldruck betonte.

Als Grund führte ein Sprecher der Benpac Holding damals den "Widerstand" an, dem das Unternehmen "in den vergangenen Monaten ausgesetzt" gewesen sei. "Die Reaktionen aus dem Markt, aber auch aus den Gallus-Firmen selbst waren so stark, dass eine erfolgreiche Umsetzung in Frage gestellt werden musste", sagte Inhaber Corvi laut Mitteilung. Zudem habe es unterschiedliche Auslegung eines Zusammenarbeitsvertrages zwischen Gallus und Benpac gegeben. Deshalb habe man sich entschieden, die Akquisition nicht zu vollziehen.

Es hätten sämtliche Voraussetzungen für das Closing vorgelegen, betonte Heideldruck mehrfach. Man werde seine Rechte geltend machen und prüfe insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz.