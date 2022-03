Wiesloch. (RNZ) Der Vorstand des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das zwischenzeitlich vorzeitig abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm zu erweitern – und zwar um ein zusätzliches Volumen in Höhe von bis zu 500.000 Euro auf insgesamt 4,1 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch mit. Dies entspricht auf Basis des letzten Börsenhandelstags in Frankfurt einem Volumen von bis zu 67.842 Aktien der MLP SE.

Der Rückkauf soll zum bis 31. Mai 2022 erfolgen. Die zusätzlich zurückgekauften Aktien sollen zur Durchführung und vollständigen Erfüllung eines aktienbasierten Beteiligungsprogrammes der selbstständigen Handelsvertreter eingesetzt werden. Auch andere Unternehmen in der Region kaufen gerade in hohem Maße eigene Aktien zurück, darunter die BASF, HeidelbergCement und die SAP. In der Theorie wird dadurch das Angebot verknappt und so der Kurs getrieben. Künftige Gewinne und Dividenden verteilen sich anschließend auf weniger Anteile.