Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Chef. Ludwin Monz (58) hat am Freitag die Nachfolge von Rainer Hundsdörfer (64) als Vorstandsvorsitzender des weltgrößten Druckmaschinenbauers angetreten. Zuvor stand Monz mehr als zehn Jahre an der Spitze der Carl Zeiss Meditec AG. Die von Hundsdörfer angestoßene Ausrichtung Heideldrucks auf nachhaltige Profitabilität und neue Geschäftsfelder dürfte dabei weitergehen: "Unsere Aufgabe ist es, unsere Technologiestärke zu nutzen, um neues Geschäft zu generieren", sagte der neue Vorstandschef einer Pressemitteilung zufolge am Freitag. "Dazu müssen wir die Ertragskraft und die Widerstandsfähigkeit nachhaltig steigern und die vorhandene technologische Expertise gezielt für neue Märkten nutzbar machen".

Einen "guten Beginn und eine glückliche Hand" wünscht dem neuen Heideldruck-Chef dabei die bei dem Druckmaschinenbauer stets besonders starke IG Metall. "Unser Augenmerk liegt naturgemäß hauptsächlich auf den Beschäftigten in Wiesloch", sagte Mirko Geiger, Chef der Gewerkschaft in Heidelberg. Der Krisenmodus sei abgeschaltet und man hoffe, dass die Mitarbeiterzahl im Stammwerk nun endlich wieder steige. Das Unternehmen habe jedenfalls ein "Riesenpotenzial", versprach er dem neuen Chef.

Rückendeckung erhält Monz auch vom Heideldruck-Aufsichtsrat: "Wir freuen uns sehr, den Vorstandsvorsitz in die erfahrenen Hände von Ludwin Monz übergeben zu können", sagt Martin Sonnenschein, Vorsitzender des Kontrollgremiums. "Mit seiner ausgeprägten Expertise für Spitzentechnologien und Innovationen wird er das Wachstum und die Neuausrichtung des Unternehmens weiter forcieren".

Hundsdörfer hatte das Amt vor sechs Jahren übernommen und den kriselnden Druckmaschinenbauer zurück in die schwarzen Zahlen geführt. Gleichzeitig gelang es ihm, mit den Heimladestationen für E-Autos (Wallboxen) und der gedruckten Elektronik zwei verheißungsvolle neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Am Donnerstag verabschiedete er sich wie vorgesehen in den Ruhestand. "Meine Zeit war von vielen schönen Momenten, aber auch von Herausforderungen geprägt", schrieb er beim Karrierenetzwerk LinkedIn. "Ich bin zufrieden und dankbar, weil ich sehe, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt und gemeistert haben. Heidelberg steht heute vor allem für eine hochmotivierte Mannschaft, Kundennähe, eine hohe Kosteneffizienz und solide Profitabilität sowie eine gesunde finanzielle Stabilität".