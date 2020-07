Von Barbara Klauß

Mannheim/Weinheim. Die beabsichtigte Kündigung eines Betriebsratsmitglieds bei dem Weinheimer Mischkonzern Freudenberg ist nicht gerechtfertigt. Das hat die 13. Kammer des Arbeitsgerichts Mannheim am Mittwoch entschieden. Der Antrag auf Ersetzung zur Zustimmung der außerordentlichen Kündigung wurde zurückgewiesen, teilte eine Sprecherin mit.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Freudenberg einem Betriebsratsmitglied außerordentlich kündigen wollte. Dem allerdings hätte die Mehrheit des Betriebsrates zustimmen müssen. Da die Arbeitnehmervertreter das Votum verweigerten, versuchte der Weinheimer Konzern die Zustimmung durch das Arbeitsgericht Mannheim ersetzen lassen – ohne Erfolg.

Das Verfahren richtete sich gegen den Vorsitzenden des erst im Juli vergangenen Jahres gegründeten Betriebsrates der Freudenberg & Co. KG, also der strategischen Führungsgesellschaft (Holding) der Gruppe mit etwa 240 Mitarbeitern.

Aus Sicht der Kammer unter Vorsitz von Richterin Kerstin Miess entzündete sich ein Konflikt, als der Betriebsratsvorsitzende, der für diese Tätigkeit nicht vollständig freigestellt war, und seine Stellvertreterin, deren Vorgesetzter er war, im September 2019 neue Aufgaben übertragen bekamen. In der Folgezeit lehnten beide laut Gericht viele Anfragen ab, die an sie herangetragen wurden. Immer wieder verwiesen sie demnach auf fehlende fachliche Kenntnis – und darauf, dass die Betriebsratsarbeit Vorrang habe.

Das Gericht erkannte durchaus eine "beharrliche Arbeitsverweigerung" in Bezug auf die Anleitung und Überwachung seiner Untergebenen. Es bestehe eine Verpflichtung, sich mit Aufgaben wenigstens kurz inhaltlich auseinanderzusetzen, meinten die Richter. Auch die pauschalen Hinweise auf die vorrangige Betriebsratsarbeit ließ die Kammer nicht gelten: Sie erklärten nicht, weshalb der Betriebsratsvorsitzende sich nicht wenigstens ansatzweise mit den Aufgaben beschäftigt habe.

Dennoch kam die Kammer zu dem Schluss, dass die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt sei. Das Arbeitsverhältnis bezeichnete sie als "stark belastet" – und sah die Verantwortung hierfür nicht nur beim Betriebsratsvorsitzenden, sondern auch beim Arbeitgeber. So habe der etwa, nachdem er im vorangegangenen Kündigungsschutzverfahren unterlegen war, den Mitarbeiter zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gezwungen.

Insgesamt gewann das Gericht den Eindruck, dass beide Seiten eher dazu beigetragen hätten, das Problem zu verschärfen, statt nach einer Lösung zu suchen. Zudem sprachen aus Sicht der Richter weitere Punkte dafür, dass eine außerordentliche fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt sei: neben der langen Betriebszugehörigkeit (das Betriebsratsmitglied war seit 1991 bei Freudenberg beschäftigt), der zumindest teilweise bestehende Zusammenhang zwischen Kündigung und Betriebsratstätigkeit sowie die Tatsache, dass bei seiner Untergebenen – trotz eines ähnlichen Verhaltens – keine disziplinarischen Maßnahmen in Betracht gezogen worden seien.

Generell gilt für Betriebsratsmitglieder in Deutschland ein Sonderkündigungsschutz. Eine außerordentliche Kündigung ist nur dann möglich, wenn der Betroffene seine Arbeitnehmerpflichten schwerwiegend verletzt – wenn also dem Arbeitgeber jede weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar ist. Das kann beispielsweise bei Diebstahl am Arbeitsplatz der Fall sein, bei Beleidigung des Chefs, bei sexuellen Übergriffen oder bei politischer Agitation.

Eine Freudenberg-Sprecherin hatte im Januar der RNZ gegenüber betont, dass es bei diesem Verfahren keineswegs darum gehe, die Rechte der Arbeitnehmervertretung infrage zu stellen. Freudenberg arbeite seit Jahrzehnten in zahlreichen Konzerngesellschaften und an verschiedenen Standorten mit Betriebsräten und Gewerkschaften gut und vertrauensvoll zusammen.