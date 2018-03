Von Anna Manceron

Heidelberg. Gibt es in deutschen Unternehmen noch immer zu wenig weibliche Führungskräfte? Und verdienen Frauen inzwischen genauso viel wie ihre männlichen Kollegen?

Für jeden dritten Deutschen (34 Prozent) ist die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern das größte Problem, mit dem sich Frauen in Deutschland auseinandersetzen müssen. Da sind sich beide Geschlechter einig, wie eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeigt.

Dennoch: Im Jahr 2016 lag der sogenannte Gender Pay Gap, der gemittelte Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, für Vollzeitbeschäftigte bei 14 Prozent. Das geht aus einer im Februar veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.

Frauen machen im Rhein-Neckar-Kreis 71 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Internationalen Frauentag mitgeteilt. Bei den rund 46.400 Teilzeit-Stellen im Landkreis liege der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 80 Prozent, heißt es von NGG. Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG Mannheim-Heidelberg, bezeichnete diese Situation als "Karrierefalle". Gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien seien Minijobs und Teilzeit-Verträge stark verbreitet. Und wer nicht Vollzeit arbeite, habe es beim beruflichen Aufstieg schwerer. Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die die NGG zitiert, seien Gehaltszuwächse und Beförderungen für Teilzeit-Beschäftigte seltener. "Bei der Bezahlung stehen Frauen weiterhin deutlich schlechter da als Männer", kritisiert Capece. So verdienten Frauen in Deutschland zuletzt 21 Prozent weniger als Männer. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. "Es kann nicht sein, dass Paula nur deshalb auf bis zu mehrere Hundert Euro pro Monat verzichten muss, weil sie nicht Paul heißt", sagte Capece. Zwar gebe es für Frauen im Rhein-Neckar-Kreis seit diesem Jahr erstmals einen Rechtsanspruch darauf zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient. Doch das Lohntransparenzgesetz gilt lediglich in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. "Davon hat kaum eine Köchin oder Bäckereifachverkäuferin im Kleinbetrieb etwas", bemängelt Gewerkschafter Capece. Hier müsse die künftige Bundesregierung dringend nachbessern. Sollte die Politik nicht deutlich mehr gegen die Lohnungerechtigkeit unternehmen, dürfte sich nach Einschätzung der NGG auch die Altersarmut für Frauen im Rhein-Neckar-Kreis verschärfen. (dbe)

Dabei wurden auch deutliche regionale Unterschiede festgestellt: Während die meisten Frauen in Ostdeutschland sogar besser bezahlt wurden (hier lag die Lohnlücke bei minus zwei Prozent), hinken die westdeutschen Bundesländer hinterher. Hier betrug die Lohnlücke durchschnittlich 16 Prozent. Die höchsten Gehaltsunterschiede wurden in Baden-Württemberg (21 Prozent) gemessen. Auch Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis lagen mit 19 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Noch etwas höher war die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern im Neckar-Odenwald-Kreis (20 Prozent).

Der Gender Pay Gap gibt auch Aufschluss darüber, wie schwierig es nach wie vor für Frauen ist, in Führungspositionen zu gelangen. Deutlich macht dies eine gestern in Berlin veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Bei Gering- und Spitzenverdienern ist die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Vollzeitbeschäftigung am größten, so die Studie. Demnach verdienen Frauen im Niedriglohnsektor rund 20 Prozent weniger, bei Spitzenlöhnen sind es sogar 24 Prozent.

Ein Phänomen, das die Berliner Forscher als sogenannten "klebrigen Boden" oder auch "gläserne Decke" bezeichnen. "Im Niedriglohnsektor arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen, denen es nur selten gelingt, in höhere Lohngruppen aufzusteigen", erklärt Katharina Wrohlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW. Ein Problem, das auch in Führungsetagen allgegenwärtig sei, so die Wirtschaftswissenschaftlerin. "Hier hindert die sogenannte gläserne Decke noch immer viele Frauen daran, Spitzenpositionen einzunehmen."

Bisher haben es in Deutschland tatsächlich nur wenige Frauen an die Spitze großer Unternehmen geschafft. Seit 2016 gilt für die Aufsichtsräte von rund 100 börsennotierten deutschen Unternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent. Diese Quote haben inzwischen auch fast alle betroffenen Unternehmen in ihren Kontrollgremien umgesetzt. Anders sieht es jedoch in den Vorständen der Unternehmen aus, wo die meisten unternehmensrelevanten Entscheidungen getroffen werden. Hier sind Frauen noch immer stark unterrepräsentiert.

Dies lässt sich auch bei den drei Dax-notierten Unternehmen aus der Region beobachten: Bei SAP zählt der neunköpfige Firmenvorstand zwei weibliche Mitglieder. Ähnlich bei BASF, wo neben sieben Männern eine Frau im Vorstand sitzt. Und unter den sieben Vorstandsmitgliedern von HeidelbergCement ist gar keine Frau vertreten.

"Im Topmanagement müssen vor allem die Unternehmen umdenken und ihre Strukturen hinterfragen", sagt Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Wrohlich. Sie sieht aber auch die Politik in der Pflicht, bessere Anreize zu schaffen, die Frauen mit Kindern das Arbeiten erleichtern. "Das wären zum Beispiel bessere Betreuungsangebote oder eine Reform des Ehegattensplittings."