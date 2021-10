Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG bekommt einen neuen Chef: Der Aufsichtsrat habe Ludwin Monz (58) als Nachfolger von Rainer Hundsdörfer (65) zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Monz werde die Aufgabe mit Start des neuen Geschäftsjahres zum 1. April 2022 von Hundsdörfer übernehmen, dessen Amtszeit dann regulär endet und der altersbedingt ausscheidet.

Monz ist noch bis Jahresende Vorstandsvorsitzender der im Börsensegment MDAX notierten Carl Zeiss Meditec AG. "Mit der Ernennung von Ludwin Monz bekommt die Heidelberger Druckmaschinen AG ein geeignetes Gesicht, um die strategische Neuaufstellung weiter voranzutreiben.", betont Martin Sonnenschein, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Er ist ein ausgewiesener Experte für Hochtechnologie und Innovation mit Kapitalmarkterfahrung."

Monz gehört dem Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG seit 2007 an, seit 2010 ist er Vorstandsvorsitzender. Er wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2014 zusätzlich zum Mitglied des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG berufen. Nach Studium und Promotion in Physik an der Universität Mainz folgten das National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg, USA und die Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI, in Darmstadt. 1994 trat er als Wissenschaftler bei Zeiss ein.

"Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist für mich ein Aushängeschild des deutschen Maschinenbaus", kommentiert Monz mit Blick auf seine neue Aufgabe. "Ich sehe ein enormes Zukunftspotenzial in der breiten Kompetenz der Mitarbeitenden, der weit verzweigten globalen Organisation und der traditionsreichen Marke."

Hundsdörfer steht seit 2016 an der Spitze des weltgrößten Druckmaschinenbauers. In den vergangenen fünf Jahren gelang es ihm, das kriselnde Unternehmen zu stabilisieren. Dafür legte er auch ein umfangreiches Sanierungsprogramm auf, das fast 2000 Stellen kostete. Zudem trennte er sich von zahlreichen Randaktivitäten und konzentrierte das Unternehmen auf das profitable Kerngeschäft der Bogenoffsetmaschinen. In seine Amtszeit fiel zudem die Entscheidung, Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen) zu produzieren. Das zahlte sich rasch aus, heute gehört Heideldruck in diesem boomenden Geschäft zu den Marktführern.

"Der Aufsichtsrat von Heidelberg bedankt sich bei Rainer Hundsdörfer für sein außerordentliches Engagement als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Ihm ist es gelungen, das Unternehmen erfolgreich durch die COVID-19 Krise zu steuern, gleichzeitig wesentliche Weichenstellungen zur strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft vorzunehmen und neues Geschäft wie die E-Mobilität aufzubauen", sagt Sonnenschein.

Rainer Hundsdörfer würdigt seinerseits die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat wie auch im Unternehmen: "Es waren sehr herausfordernde Jahre hier bei Heidelberg. Wir haben der Pandemie erfolgreich getrotzt und durch unsere erfolgreiche Transformation Heidelberg strategisch neu ausgerichtet. Ich bin stolz, ein Teil der Heidelberg-Familie zu sein. Meinem Nachfolger Ludwin Monz wünsche ich einen guten Start zum neuen Geschäftsjahr und weiterhin viel Erfolg."

Zudem ist vorgesehen, den Vorstandsvertrag mit Finanzvorstand Marcus A. Wassenberg turnusgemäß bis zum Jahr 2027 zu verlängern. Mit dieser Entscheidung setze Heideldruck auf Kontinuität im Hinblick auf die erreichte finanzielle Stabilität sowie die eingeleitete strategische Neuausrichtung, heißt es in der Pressemitteilung.