Von Barbara Klauß

Walldorf. Das Vertrauen der Kunden in den Softwareriesen SAP legt wieder zu. Das geht aus einer Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) hervor, die am Montag veröffentlicht worden ist. Demnach halten 31 Prozent der Firmen die Produktstrategie und -ankündigungen des Softwarekonzerns für voll oder größtenteils belastbar, 42 Prozent zumindest teilweise, 27 Prozent gar nicht. Mit diesen Zahlen sei man zwar noch nicht zufrieden, erklärte der Vorstandsvorsitzende der DSAG, Marco Lenck, bei einer Pressekonferenz. Dennoch sieht er Europas größten Softwarekonzern auf einem guten Weg. Vor allem im Vergleich zu den Ergebnissen des vergangenen Jahres.

Damals hatte eine Befragung der DSAG, in der rund 3500 SAP-Anwenderunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum organisiert sind, große Unzufriedenheit zutage gefördert: Viele Kunden sahen Defizite bei der Produktentwicklung und eine mangelnde Integration der vielen Lösungen zu einem großen Programmpaket.

Marco Lenck. Foto: zg

Die aktuellen Zahlen sind Lenck zufolge nun "eine leichte Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr". Das zeige, dass sich etwa getan habe und die Richtung stimme. Allerdings, fügte er hinzu, sei das am Markt noch nicht in vollem Umfang angekommen.

SAP-Chef Christian Klein zeigte sich bei der Pressekonferenz erfreut über die Umfrage-Ergebnisse. "Das heißt, dass wir aus Sicht der Kunden schon besser geworden sind", sagte er. "Aber: Da geht noch mehr."

Etwa bei der Integration. Unter Kleins Vorgänger Bill McDermott hatte SAP mehrere große Übernahmen gestemmt, aus Sicht von Kritikern jedoch zu wenig für die interne Entwicklung und die Integration der Zukäufe getan. Seit Klein vor einem Jahr an die SAP-Spitze aufgerückt ist, betont er immer wieder, diese Integration vorantreiben zu wollen. SAP verspricht ein Programmpaket, mit dem die Kunden ihre Geschäftsprozesse durchgängig steuern können – über eine einheitliche Oberfläche und im besten Fall auch mit der Möglichkeit, die Daten zu analysieren.

Die Ziele, die sich der Softwarekonzern in diesem Bereich gesteckt hat, sollen bis zum Ende des Jahres zu 90 Prozent erreicht sein, bekräftigte Klein. Und auch im kommenden Jahr soll das Thema auf der Agenda bleiben. Rund 10 Prozent der SAP-Entwicklertätigkeit wird Kleins Angaben zufolge darauf verwendet, etwa 1000 Entwickler seien mit der Integration beschäftigt, über die gesamte Palette hinweg. "Das ist harte Arbeit", so der SAP-Chef. Und die Kunden nehmen das offenbar wahr: "Wir haben den Eindruck, dass in der SAP intensiv daran gearbeitet wird", sagte DSAG-Vorstand Lenck am Montag. "Jetzt müssen wir aber auch die Ergebnisse sehen."

Christian Klein. Foto: dpa

Auch sonst setzt der neue SAP-Chef Schwerpunkte, die bei den Anwendern gut ankommen: So soll sich etwa der Kundenerfolg und die -zufriedenheit stärker in den Bonusplänen der Mitarbeiter niederschlagen. Der Bonus berücksichtige nun Faktoren wie Produktqualität und den Nutzungsgrad, hieß es kürzlich im Handelsblatt. "Wir werden darauf noch eine größere Gewichtung legen", sagte Klein der Zeitung.

Zudem stellt der Vorstandsvorsitzende den Dax-Konzern neu auf. Inzwischen ist SAP entlang der Funktionen organisiert: die Programmierer, die Anwendungen entwickeln, arbeiten unter Produktvorstand Thomas Saueressig; die, die direkt mit den Kunden zu tun haben, unter Vertriebschefin Adaire Fox-Martin. "Da war einige Arbeit und Change Management nötig, aber jetzt sind wir deutlich besser aufgestellt", sagte Klein dem "Handelsblatt".

Die Corona-Pandemie hat der Konzern bisher gut gemeistert. Allerdings könnten die Zeiten für die Walldorfer schwieriger werden: Wie aus der DSAG-Umfrage hervorgeht, überdenken viele Unternehmen wegen der Krise ihre IT-Projekte oder stellen Investitionen zurück. Die wirtschaftliche Situation vieler Mitgliedsunternehmen sei schlecht, sagte der DSAG-Vorsitzende Lenck. Daher werde ein Fünftel (22 Prozent) im nächsten Jahr das Investitionsbudget für IT um 20 Prozent oder mehr reduzieren. "Der Zug der Digitalisierung fährt, die Unternehmen haben erkannt, wie wichtig das Thema ist und kommen voran", erklärte Lenck. "Dabei bewegen sie sich jedoch in einem Spannungsfeld aus sinkenden Umsätzen, massiv schrumpfenden IT-Budgets bei gleichzeitig höheren Anforderungen durch die Digitalisierung."