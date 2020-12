Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP wird seinen weltweit über 100.000 Mitarbeitern nach einigem Zögern doch noch einen Bonus im Zusammenhang mit der Corona-Krise zahlen. Der Vorstand habe zusätzliche 50 Millionen Euro für ein aktienbasiertes Beteiligungsprogramm zur Verfügung gestellt, sagte Cawa Younosi, Personalleiter SAP Deutschland, am Freitag in Walldorf. Die Zuteilung erfolge in Form von virtuellen Aktien im ersten Quartal 2021, die Auszahlung dann wenige Monate später. Wie viel jeder Mitarbeiter genau erhalte, werde man Anfang Januar mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen aushandeln.

"Mit der Zahlung drücken wir unsere Anerkennung für die Mitarbeiter in diesem Jahr aus", so Younosi: "Ein Dankeschön für ein sehr schwieriges Jahr." Die Mitarbeiter hätten sich trotz aller Schwierigkeiten "extrem engagiert" – für das Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft, etwa in sozialen Projekten. "Deshalb wollten wir ein Zeichen setzen. Manchmal reichen dafür keine Worte, da muss es einfach mehr sein."

In den vergangenen Wochen hatten auch andere Konzerne wie Daimler, Siemens oder HeidelbergCement ihren Mitarbeitern einen Corona-Bonus gegönnt, in der Regel in Form einer Einmalzahlung. "Eine solche Cash-Auszahlung passt aber nicht in die Unternehmenskultur der SAP", sagte Younosi. Deshalb habe man sich für eine Zahlung entschieden, die sich am Kurs der SAP-Aktie und damit am Erfolg des Unternehmens orientiere. Younosi erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass SAP bereits im Mai ein zusätzliches aktienbasiertes Beteiligungsprogramm eingeführt und dafür 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe. Zudem habe das Unternehmen angesichts der coronabedingt gekappten Jahresprognose auch die interne Messlatte gesenkt, die für die Berechnung des üblichen Jahresbonus der Mitarbeiter ausschlaggebend sei. Das habe ein Investitionsvolumen von bis zu weiteren 300 Millionen Euro. Soweit bekannt habe kein anderes Unternehmen Derartiges getan. Hinzu kämen auch nicht-monetäre Leistungen, wie weitreichende Freistellungsmöglichkeiten für Eltern, die sich während des Lockdowns daheim um ihre Kinder kümmern müssen.

Zuvor hatte es bei SAP intern einige Diskussionen um die Zahlung eines Corona-Bonus gegeben, der – anders als das jetzt gewählte Beteiligungsprogramm – steuerfrei gewesen wäre. Auch innerhalb des Betriebsrats herrschte keine Einigkeit, ob man sich für eine solche Zahlung starkmachen sollte. Zuletzt hatte Margret Klein-Magar, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Softwarekonzerns, sogar argumentiert, dass üppige Corona-Prämien angesichts von Kurzarbeit oder gar Insolvenz-Ängsten in anderen Unternehmen auch missverstanden werden könnten.

Explizit gefordert hatte einen Corona-Bonus Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE. Am Freitag zeigte er sich grundsätzlich zufrieden: "Ich finde es gut, dass der Vorstand darauf eingegangen ist und das Budget zur Verfügung gestellt hat", sagte er auf Anfrage. Der Arbeitnehmervertreter hätte sich aber gewünscht, dass der Betrag vollständig bei den Mitarbeitern angekommen wäre, was letztlich nur bei einer steuerfreien Einmalzahlung möglich gewesen wäre.

Younosi betonte am Freitag nochmals, dass SAP in der Corona-Krise keine Maßnahmen wie Kurzarbeit eingesetzt habe und auch keine Stellen weggefallen seien. Im Gegenteil: Der Softwarekonzern habe im laufenden Jahr in Deutschland bereits über 2000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, weltweit sogar rund 10 000.