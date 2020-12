Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Die SAP hat offenbar große Pläne in Norddeutschland. Einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge, planen die Walldorfer gemeinsam mit dem chinesischen Softwareunternehmen Neusoft und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) die private Jacobs University Bremen (JUB) zu übernehmen und sie in einen Campus für Künstliche Intelligenz (KI) umzuwandeln. Die Zeitung bezieht sich auf Mitteilungen des Bremer Senats.

SAP bestätigte am Montag entsprechende Überlegungen, wollte aber noch nichts Genaues mitteilen: "Wir prüfen derzeit mit dem Land Bremen und weiteren Partnern eine mögliche Kooperation im Bereich Künstliche Intelligenz und damit verbundenen Bildungsangeboten", sagte ein Sprecher. "Details dazu werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren". Der Bremer Senat rechnet damit, dass das Dreier-Konsortium spätestens Mitte 2021 die Uni übernimmt.

Bisherige Hauptanteilseignerin der privaten Hochschule ist die Schweizer Jacobs Foundation, eine Stiftung der Bremer Kaffeeröster-Familie Jacobs. Diese fördert die finanzschwache JUB bereits seit 2007 regelmäßig mit Millionenbeträgen und wollte ihr Engagement eigentlich bis mindestens 2027 fortsetzen. Vor kurzem hatte sie aber überraschend ihren Ausstieg zum Jahresende angekündigt.

Laut "Tagesspiegel" soll auf dem JUB-Gelände "ein international anerkannter Campus für fortgeschrittene Studien im Bereich der Künstlichen Intelligenz" entstehen, sowohl für Forschung als auch für Lehre. Neben allgemeinen Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Doktorandenprogrammen könnten dort auch Programme für die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften in der KI angeboten werden. Mindestens 3000 Studierende werden den Angaben zufolge erwartet. Was aus den 250 Forschenden und Lehrenden werden soll, die derzeit am JUB tätig sind, ist noch unklar.

Unter Künstlicher Intelligenz versteht man den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer und Maschinen zu übertragen und ihnen damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann KI selbstständig Probleme lösen. Das Land Baden-Württemberg plant ebenfalls einen KI-Campus. Die Entscheidung über den Standort soll im Februar fallen, auch die Rhein-Neckar-Region hat Interesse bekundet.