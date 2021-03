Von Matthias Kros

Mannheim. Die BASF wird seinen Produktionsstandort für sogenannte Superabsorber in Mannheim schließen. Das kündigte der Chemiekonzern am Donnerstag in Ludwigshafen an. 64 Mitarbeiter seien von dem Schritt betroffen, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage. Ihnen sollte andere Jobs bei der BASF angeboten werden, vorzugsweise im Stammwerk Ludwigshafen. Der Fachkräftebedarf sei hier sehr hoch, erklärte sie. Deshalb sei man zuversichtlich, für alle Betroffenen eine Lösung zu finden.

Superabsorber sind Partikel, die große Mengen wässriger Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Urin, aufnehmen und binden können. Sie stellen sicher, dass der Urin sicher eingeschlossen wird und Haut und Kleidung trocken und sauber bleiben. Superabsorber kommen bei diversen Hygieneartikeln zum Einsatz, hauptsächlich bei Babywindeln und Inkontinenzprodukten.

Laut BASF gibt es in diesem Markt Überkapazitäten und deshalb Preisdruck. Aufgrund einer unvorteilhaften Marktentwicklung und einer herausfordernden Kostenstruktur könne die Anlage in Mannheim mit ihrer vergleichsweise geringen Kapazität "nicht länger wirtschaftlich betrieben werden", heißt es in einer Presseinformation der BASF. Die Produktion auf der Friesenheimer Insel in in Mannheim werde nun schrittweise bis 2022 eingestellt und vorwiegend nach Antwerpen in die weltweit größte Superabsorber-Anlage der BASF verlagert.

Zusätzlich will der Chemiekonzern hier 25 Millionen Euro in eine neue Pilotanlage investieren. Durch die unmittelbare Nähe dieser neuen Pilotanlage zur Superabsorber-Produktion in Antwerpen verkürze BASF künftig auch die Markteinführungszeit. "Wir wollen für unsere Kunden in der Baby-, Erwachsenen- und Damen-Hygiene in dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld ein starker und zukunftsorientierter Partner sein," so BASF-Manager Wolfgang Kanther.