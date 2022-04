Mannheim. (RNZ) Die französisch-chinesische Private-Equity-Gesellschaft Cathay Capital steigt bei dem Mannheimer Start-up Snocks ein. Damit solle die internationale Expansion des Socken- und Wäschelabels vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Presseinformation mit. Cathay Capital investiere einen "signifikanten zweistelligen Millionen-Euro-Betrag" in die 2016 von den Cousins Johannes Kliesch und Felix Bauer gegründete Marke. Das Gründer-Duo behalte aber weiter die deutliche Mehrheit am Unternehmen und werde die Geschäfte wie zuvor weiterführen.

Snocks erzielte 2021 einen Umsatz von 32 Millionen Euro und beschäftigt inzwischen über 60 Mitarbeiter. Die beiden Gründer hatten 2016 mit einem Startkapital von 4000 Euro begonnen, Sneaker-Socken über den Amazon-Marktplatz zu verkaufen. Das funktionierte besser als erwartet: Mittlerweile ist ihre Marke Snocks so bekannt, dass sie 70 Prozent ihres Umsatzes nicht mehr über Amazon, sondern über ihren eigenen Webshop. Außerdem kam Damenunterwäsche zum eigenen Sortiment hinzu.

Mithilfe des Investors wolle man nun die eigenen Wachstums- und Internationalisierungspläne forcieren, sagte Kliesch: "Wir wollen unser Business noch in diesem Jahr nach Frankreich ausweiten und ein Büro in Paris eröffnen. Wir planen dort binnen eines Jahres einen Umsatz von rund einer Million Euro erwirtschaften zu können – auch deutlich mehr ist denkbar". Frankreich werde dann als eine Art Blaupause dienen, um die Expansion anschließend in weiteren westeuropäischen Ländern wie Spanien, Italien und die nordischen Länder fortzusetzen. Sogar die USA haben die beiden Gründer im Fokus: Ende 2022 soll der Vertrieb dort starten, allerdings zunächst nur über den Internet-Händler Amazon.

Cathay Capital ist eine globale Investment-Plattform mit Schwerpunkt auf Sektoren wie Consumer, Business Transformation und Healthcare. In Deutschland ist der Investor seit 2015 aktiv, Snocks wird ihr erstes E-Commerce-Investment in Deutschland sein. "Wir freuen uns sehr, das Team von Snocks dabei zu unterstützen, international zu expandieren und das beeindruckende organische Wachstum weiter fortzusetzen", sagte Fabien Wesse, Managing Partner bei Cathay Capital, der Mitteilung zufolge.