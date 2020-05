Mannheim. (mk) Mitten in der Corona-Krise haben die Geschäftsführung des Mannheimer Traditionsunternehmens Bopp & Reuther und die IG Metall einen Standortsicherungstarifvertrag unterzeichnet, der die Arbeitsplätze und den Fortbestand des Standortes in Mannheim sichert. Das teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Bopp & Reuther gehört zu dem britischen IMI-Konzern und fertigt in Mannheim mit rund 300 Mitarbeitern unter anderem Armaturen für Kraftwerke.

Angesichts der wirtschaftlichen Situation aufgrund der Corona-Pandemie und des Umbruchs im Energiemarkt hätten die Pläne des Managements "massive Einsparungen" am Standort vorgesehen, so die IG Metall. Sogar eine Schließung des über 100 Jahre alten Werkes sei zwischenzeitlich erwogen worden.

Der neue Tarifvertrag beinhalte nun Einsparvolumen für das Unternehmen, durch eine festgelegte Absenkung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit in den nächsten fünf Jahren, sowie eine gleichzeitig vereinbarte Beschäftigungs- und Standortsicherung für die Arbeitnehmer in Mannheim bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrags am 30. April 2025.

"Die wichtigste Nachricht zuerst: Bopp & Reuther und die hochqualifizierten Beschäftigten bleiben in Mannheim und es findet kein Personalabbau statt – auch in Zukunft! Das ist eine sehr gute Nachricht in diesen Tagen", kommentiert Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim das Ergebnis.

Weitere wichtige Elemente des Tarifvertrags seien, so Hahl, das Verbot des Ausspruchs betriebsbedingter Kündigungen und die Zusicherung, die Gemarkung der Stadtgrenze Mannheims während der Laufzeit des Tarifvertrags nicht zu verlassen, sowie die Vereinbarung, pro Jahr mindestens zwei junge Menschen auszubilden.