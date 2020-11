Heidelberg. (RNZ) Michael Eberhardt wird neuer Chef des Heidelberger Softwareanbieters und IT-Beraters SNP Schneider-Neureither und Partner. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Demnach hat der Verwaltungsrat des Unternehmens beschlossen, Eberhardt mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum neuen Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Er tritt die Nachfolge des Firmengründers Andreas Schneider-Neureither an, der Anfang des Monats im Alter von 56 Jahren überraschend an einem anaphylaktischen Schock verstorben war.

"Der plötzliche und unerwartete Tod von Dr. Andreas Schneider-Neureither macht uns immer noch fassungslos", sagte Eberhardt der Mitteilung zufolge. "Mit der jetzigen Lösung stellen wir sicher, dass wir das Unternehmen auch in seinem Sinne weiterführen."

Eberhardt, 57 Jahre alt und Maschinenbauingenieur, ist seit Juli 2019 als Geschäftsführender Direktor bei SNP tätig. Neben seiner bisherigen Funktion als Leiter des operativen Geschäfts soll er nun zusätzlich die Verantwortung für die Bereiche Strategie, Produktentwicklung und Kommunikation übernehmen.

"Mit Michael Eberhardt haben wir einen ausgewiesenen IT-Experten und einen sehr erfahrenen Manager für diese Rolle gewinnen können", sagte Michael Drill, der ebenfalls am Donnerstag zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt wurde, laut Mitteilung. Eberhardt sei bestens mit dem Unternehmen vertraut und habe einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie. "Mit dieser Entscheidung schaffen wir Kontinuität in der Unternehmensführung und freuen uns, mit dem gesamten Management den eingeschlagenen Weg weiter konsequent fortsetzen zu können."

Bevor Eberhardt zu SNP kam, war er Geschäftsführer von DXC Nord- und Zentraleuropa, einem US-amerikanischen IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Zuvor hatte er verschiedene Leitungspositionen bei Hewlett Packard Enterprise Services inne. Er ist in Schopfloch (Baden-Württemberg) geboren und hat an der Hochschule Konstanz Maschinenbau studiert. Eberhardt ist verheiratet und hat drei Kinder.