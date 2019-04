Walldorf. (kla) Betriebsrat und Geschäftsführung des Walldorfer Softwarekonzerns SAP haben sich auf Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung geeinigt. Die Regelung gilt bis Ende 2023. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung ist am Donnerstag unterschrieben worden. Das bestätigte ein SAP-Sprecher am Karfreitag, ohne weitere Details zu nennen.

Auf eine Vereinbarung zur langfristigen Beschäftigungssicherung sowie zu Weiterbildungsmaßnahmen hatte der SAP-Betriebsrat angesichts eines derzeit laufenden Restrukturierungsprogramms gedrungen. Um bei den Veränderungen der Technologiebranche mithalten zu können, will der Konzern Mitarbeiter umschulen, versetzen oder zum Teil auch mit Abfindungen in den Vorruhestand schicken. Wer freiwillig aus dem Unternehmen ausscheiden will, kann sich noch bis zum 5. Mai registrieren. Weltweit rechnete SAP mit 4400 Menschen, die das Unternehmen auf diesem Weg verlassen könnten, in Deutschland mit rund 1000 bis 1200. Dennoch soll die Mitarbeiterzahl insgesamt weiter wachsen. Zuletzt hatte SAP rund 96.500 Beschäftigte - davon rund 15.000 in der Region. Nächstes Jahr könnten es dem Unternehmen zufolge weltweit 105.000 sein.

Angesichts der Restrukturierung hatte Betriebsratschef Ralf Zeiger kürzlich gefordert, "sowohl für die Kollegen, die die SAP verlassen wollen, als auch für diejenigen, die bei SAP bleiben wollen, günstige Bedingungen zu schaffen". Zeiger sprach von einer möglichst langfristigen Beschäftigungssicherung und Weiterbildungsmaßnahmen.

In der Belegschaft sorgt der Personalumbau für Unruhe. So wird von manchen befürchtet, dass mit dem Ausscheiden Tausender Mitarbeiter Wissen verloren gehen könnte; außerdem, dass sich die Arbeit derjenigen verdichten könnte, die bleiben.

Eine ähnliche Vereinbarung gab es bereits für SAP Deutschland (Beratung und Vertrieb). Sie wird nun erstmals für Mitarbeiter der SAP SE übernommen.