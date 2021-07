Eine Auszubildende feilt an einem Werkstück: Die Corona-Pandemie hat den Ausbildungsmarkt heftig durcheinander gewirbelt, ungewöhnlich viele Stellen sind immer noch frei. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Zahl der Ausbildungsstellen geht zurück – und trotzdem sind noch immer Tausende unbesetzt. Auch in der Region Rhein-Neckar gab es zuletzt noch 2400 freie Stellen. Die Corona-Pandemie hat die Lage auf dem Ausbildungsmarkt noch einmal verschärft. Wirtschaftsvertreter sind alarmiert und bemühen sich, kurzfristig noch möglichst viele Betriebe und Bewerber zusammen zu bringen.

Auch in Baden-Württemberg zeigt man sich besorgt. Hier sank die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen bis Mitte Juni im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf 66.907; die Zahl der Bewerber sogar um 12,5 Prozent auf 46.376.

Die Gründe sind aus Sicht des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums zum einen strukturell bedingt, zum anderen der Corona-Pandemie geschuldet: viele Schülerinnen und Schüler verschöben derzeit ihre Berufswahl auf einen späteren Zeitpunkt und entschlössen sich beispielsweise dazu, länger in der Schule zu bleiben oder noch ein Jahr abzuwarten, heißt es in einer Mitteilung. Als "große Unsicherheit" bezeichnete Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut die Pandemie- und Krisensituation für die Jugendlichen nach einem Gespräch mit Partnern des Ausbildungsbündnisses Baden-Württemberg am Montag.

Von einem "dramatischen Bewerbermangel" sprach der Vize-Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), Thomas Bürkle. Laut Ministerium kommen derzeit 100 Bewerberinnen und Bewerber auf 144 Ausbildungsstellen. Bürkle sagte an die Jugendlichen gewandt: "Nehmt Euer Leben in die Hand und bewerbt Euch für eine der vielen noch offenen Ausbildungsstellen!"

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar appellierte an die Jugendlichen, die Entscheidung für eine duale Berufsausbildung nicht aufzuschieben: "Das Verhältnis Bewerber zu offenen Stellen ist jetzt so gut wie lange nicht", sagte Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung bei der IHK. "In ein oder zwei Jahren wird dieses Verhältnis deutlich schlechter sein, wenn die regulären und die Corona-Jahrgänge auf den Ausbildungsmarkt drängen."

Ähnlich äußerte sich auch Ministerin Hoffmeister-Kraut. Zudem forderte sie die Betriebe auf, auch in Corona-Zeiten auszubilden: "Denn selbst auszubilden sichert den Betrieben die Fachkräfte, die sie in den nächsten Jahren noch mehr brauchen als heute."

Für einen herben Dämpfer hatte die Corona-Pandemie bereits im zurückliegenden Ausbildungsjahr 2020/21 gesorgt. Damals war die Zahl der neuen Ausbildungsverträge laut Ministerium in Baden-Württemberg um 10,3 Prozent zurück gegangen. Einen Corona-Jahrgang 2020 habe man damit vermeiden können, so Hoffmeister-Kraut. Doch habe die berufliche Ausbildung "einen spürbaren Dämpfer hinnehmen müssen".

Auch im Bezirk der IHK Rhein-Neckar war das Vorjahr bereits von der Krise gezeichnet, wie es Geschäftsführer Töltl ausdrückte. Um 14 Prozent ging die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2020 (Stand Ende Dezember) zurück. Ende Juni 2021 lag sie nun der Kammer zufolge nochmals 2,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zwar hoffe man angesichts eines Minus, das Monat für Monat kleiner werde, bis zum Ausbildungsstart noch auf eine schwarze Null. Doch, erklärte Töltl von der IHK Rhein-Neckar: "Vom Vor-Corona-Niveau sind wir noch weit entfernt."

Ebenso wie die Wirtschaftsvertreter möchte Ministerin Hoffmeister-Kraut verhindern, dass die Zahl der Neuverträge weiter abnimmt: "Mit einem ,Endspurt zur Ausbildung‘ im Sommer wollen wir noch mehr Jugendliche und Betriebe kurzfristig zusammenbringen", sagte sie.

Zuletzt haben Politik und Wirtschaftsvertreter ihre Bemühungen noch einmal intensiviert: etwa mit digitalen Azubi-Speed-Datings und Ausbildungsmessen sowie virtuellen Praktika, Ausbildungsbotschafter-Wochen oder Webinare für Bewerber sowie für Eltern.

Auch in der Region läuft derzeit (bis 9. Juli) eine Last-Minute-Ausbildungswoche der Agentur für Arbeit Mannheim, der IHK Rhein-Neckar und der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Info: Unter folgenden Nummern können bis 9. Juli von 10 bis 15 Uhr Fragen zur Ausbildung gestellt werden: Agentur für Arbeit: 0621/165888; IHK Rhein-Neckar: 0621/1709813; HWK: 0621/1800-2131