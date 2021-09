Von Barbara Klauß

Rhein-Neckar. Wo früher zum Start ins Ausbildungsjahr hunderte junge Leute aufgeregt durcheinander liefen, herrscht an diesem Mittwoch geordnete Ruhe. In kleinen Gruppen, immer zu 14., werden die Neuen an ihrem ersten Arbeitstag beim Chemiekonzern BASF von den Ausbildern vor Tor 11 abgeholt und aufs Gelände in Ludwigshafen geführt. Dort erledigen sie letzte Formalitäten, bekommen ihre Arbeitskleidung und erhalten erste Informationen – immer in Gruppen getrennt und immer mit Abstand.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur tiefe Spuren im Ausbildungsmarkt hinterlassen, sondern auch die Art, wie die jungen Menschen an diesem 1. September ins Berufsleben starten, deutlich verändert. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP etwa lud die rund 200 neuen Auszubildenden und dual Studierenden zwar zu einer Begrüßungsveranstaltung mit Ausbildungsleiter Klaus Schmiedgen und dem Personalchef Deutschland Cawa Younosi ein – allerdings rein virtuell.

Viele – gerade kleine und mittlere Unternehmen – hatten zuletzt Schwierigkeiten, passende Auszubildende zu finden. Die Pandemie hat reguläre Ausbildungsmessen lange unmöglich gemacht, ebenso wie Besuche in Schulen. Manche Jugendliche schreckt die unsichere Lage ab. So waren Ende August noch 151.000 von rund 500.000 gemeldeten Ausbildungsstellen deutschlandweit unbesetzt. Von Oktober 2020 bis August 2021 meldeten sich laut Bundesagentur für Arbeit 420.000 Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle – und damit 37.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Einer KfW-Umfrage zufolge erwarten vor allem Mittelständler, am Jahresende weniger Lehrlinge unter Vertrag zu haben als Ende 2020. Den großen Unternehmen jedoch fällt es offenbar leichter, Nachwuchs zu finden. So habe etwa die BASF alle Ausbildungsplätze belegen können, wie Daniela Kalweit, Gruppenleiterin für die Rekrutierung der Auszubildenden, am Mittwoch in Ludwigshafen betont. Rund 800 Jugendliche und junge Erwachsene starten nun am Standort, an dem rund 39.000 Menschen arbeiten, ins Berufsleben. Und damit laut Kalweit in etwa so viele wie in den vorangegangenen Jahren. Rund 10.500 Bewerbungen sind dem Konzern zufolge eingegangen – 600 mehr als im Vorjahr.

Claudio Zappitelli. Foto: BASF

Darunter auch die von Claudio Zappitelli. Der 24-Jährige, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beginnt, hat bereits Automobilkaufmann gelernt und in einem Autohaus gearbeitet. In der Corona-Krise sei sein Vertrag allerdings nicht verlängert worden, erzählt er. Zappitelli wurde arbeitslos. Seine Bewerbung bei der BASF hat auch etwas mit dieser Erfahrung und der Pandemie zu tun. "In der jetzigen Situation bietet ein so großes und bedeutendes Unternehmen einfach mehr Sicherheit für die Zukunft", meint er.

Dass BASF alle Ausbildungsstellen besetzen konnte, führt Daniela Kalweit auch darauf zurück, dass der Konzern schnell neue Wege gesucht habe, um mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu kommen. Ähnlich wie beim Unterricht während der Pandemie habe man auch hier auf virtuelle Formate gesetzt – etwa auf Instagram-Videos. Das hätten nicht viele Unternehmen in einer solchen Geschwindigkeit umsetzen können, meint Kalweit.

Dabei ist der Bedarf an Ausgebildeten groß. Wirtschaftsverbände warnen vor einem Fachkräftemangel. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werde der Bedarf an Fachkräften besonders in den Bereichen Produktion und Technik weiter steigen, heißt es bei der BASF.

Auch bei Heidelberger Druckmaschinen, wo nun 122 junge Frauen und Männer eine Ausbildung oder ein duales Studium begonnen haben (85 davon in Wiesloch-Walldorf), geht man in den nächsten Jahren von einem steigenden Bedarf aus. Schon 2021 hat das Unternehmen, trotz deutlich reduzierter Mitarbeiterzahlen (noch rund 4340 im Stammwerk), die Zahl der Ausbildungsplätze um rund ein Fünftel erhöht. "Durch den demografischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung aller Unternehmensbereiche ändern sich die Kompetenzanforderungen an die Mitarbeitenden ständig", teilt das Unternehmen mit. Daher werde man das Angebot an Ausbildungs- und Studienplätzen in den nächsten Jahren bedarfsorientiert noch weiter erhöhen. Die Bewerbungsphasen für das Ausbildungsjahr 2022 sind jedenfalls – ebenso wie bei der BASF – bereits angelaufen.