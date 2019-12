ARCHIV - Ein Logo des Autoherstellers Opel steht in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) am Werk des Autobauers. Foto. dpa

Kaiserslautern. (dpa-lrs) Der Diebstahl Tausender Autoteile aus dem Opelwerk in Kaiserslautern hat dem Unternehmen zufolge keinen Produktionsausfall zur Folge. "Die Teile wurden so wieder angeliefert, dass wir unsere Kundenwerke versorgen konnten", sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in der pfälzischen Stadt.

Opel habe wegen des Diebstahls Anzeige erstattet. Der Polizei zufolge waren Einspritzdüsen entwendet worden. Ob auch andere Teile verschwunden seien, müsse ermittelt werden, hieß es am Dienstag. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen sechsstelligen Euro-Betrag.

Die Diebe verschafften sich demzufolge in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einem Gebäude. Dort stahlen sie einen Kleintransporter, beluden diesen mit Beute aus einer Lagerhalle und flüchteten.

Update: 11. Dezember, 12.15 Uhr

Kaiserslautern. (dpa-lrs) Bei einem Einbruch im Opelwerk in Kaiserslautern sind mehrere Tausend Autoteile gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie schätzte den Sachschaden auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Nach ersten Erkenntnissen seien Einspritzdüsen entwendet worden. Ob auch andere Teile verschwunden seien, müsse noch ermittelt werden. Zuvor hatten Medien über den Diebstahl berichtet.

Die Diebe verschafften sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag Zugang zu dem Gebäude des Autoherstellers. Dort stahlen sie zuerst einen Kleintransporter, beluden diesen dann mit Beute aus einer Lagerhalle und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug.