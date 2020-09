Das HeidelbergCement-Werk in Brevik in Norwegen, wo die CCS-Anlage entstehen soll. Foto: ZG

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die norwegische Regierung hat dem norwegischen Parlament vorgeschlagen, das Projekt zur CO2-Abscheidung im norwegischen Zementwerk Brevik von Heidelberg Cement durchzuführen. Das teilte der Baustoffkonzern am Montag in Heidelberg mit. Jährlich sollen dabei 400.000 Tonnen CO2 abgeschieden und zur dauerhaften Lagerung transportiert werden.

Heidelberg Cement plant, in Brevik die weltweit erste Anlage zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in einem Zementwerk zu errichten. Der Vorschlag der norwegischen Regierung ist der vorletzte Schritt im Genehmigungsverfahren für das Projekt. Als letzten Schritt wird das norwegische Parlament das Budget voraussichtlich bis Ende 2020 unterzeichnen.

"Wir sind über den Vorschlag der norwegischen Regierung sehr erfreut", sagt Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Cement. "Er erlaubt uns, die in Brevik mit unseren Partnern begonnene Pionierarbeit fortzusetzen. Das Projekt zur CO2-Abscheidung und -Lagerung in Norwegen ist ein wichtiger Baustein unserer Klimastrategie. Es wird uns in die Lage versetzen, die beim Zementproduktionsprozess unvermeidbar entstehenden Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren."

Hintergrund Klimaneutral: Bis 2050 soll Europa nach den Plänen der Kommission der erste klimaneutrale Kontinent werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zusätzlich zu herkömmlichen Maßnahmen wie Erneuerbare Energien oder Energieeffizienz hunderte Millionen Tonnen Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden. Hierbei handelt es sich um so genannte [+] Lesen Sie mehr Klimaneutral: Bis 2050 soll Europa nach den Plänen der Kommission der erste klimaneutrale Kontinent werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zusätzlich zu herkömmlichen Maßnahmen wie Erneuerbare Energien oder Energieeffizienz hunderte Millionen Tonnen Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden. Hierbei handelt es sich um so genannte "Negative Emissionen". Sie sind laut Experten deswegen notwendig, weil sich Rest-Emissionen beispielsweise aus der Flugbranche oder Teilen der Industrie niemals vollständig auf Null senken lassen. > CO2-Abscheidung: Wie aber bekommt man das CO2 wieder aus der Atmosphäre? Die technischen Methoden werden unter "Carbon Capture and Storage" (CCS) zusammengefasst. Kohlendioxid wird dabei aktiv der Atmosphäre entnommen und gespeichert. Möglich ist aber auch eine gründliche Aufforstung.

Die norwegische Regierung hat Brevik Anfang 2018 für einen Versuch zur CO2-Abscheidung im industriellen Maßstab in die engere Wahl gezogen. Am 5. September 2019 unterzeichneten Heidelberg Cement und der staatliche norwegische Energiekonzern Equinor eine entsprechende Absichtserklärung. Die Finanzierung des Projekts wird weitgehend von der norwegischen Regierung unterstützt.

Bei der Zementherstellung fallen große Mengen CO2 an, und zwar aus zwei verschiedenen Quellen: Zum einen aus dem eingesetzten Brennstoff, also etwa Kohle, Öl oder Gas. Und dann ist da noch die eigentliche Produktion. Bei einer Temperatur von knapp 1000 Grad Celsius kommt es zu einer sogenannten Kalzinierung, bei der Kalk in Kalziumoxid und CO2 gespalten wird. Diese sogenannten prozessbedingten CO2-Emissionen machen sogar den Großteil der Gesamtemissionen bei der Zementproduktion aus.

Die CO2-Abscheidung ist in Deutschland umstritten, zum Beispiel weil oft noch geeignete Transportmöglichkeiten ebenso wie Lagerorte fehlen. Als Möglichkeit gilt etwa ein Verstauen unter dem Ozeanboden. Das Bundesumweltamt verweist dabei aber auf mögliche Gefahren. CO2-Lecks in den unterirdischen Speichern könnten Grundwasser und Boden verseuchen.