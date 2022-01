Von Barbara Klauß

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP wird weitere fünf Jahre von Uwe Schroeder-Wildberg geführt. Der Aufsichtsrat der MLP SE habe den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, der ursprünglich bis zum 31. Dezember dieses Jahres lief, bis Ende 2027 verlängert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 56-Jährige steht seit 2004, also seit 18 Jahren, an der Spitze der Gruppe.

In der vergangenen Woche war Schroeder-Wildberg zudem zum Aufsichtsratsvorsitzenden des größten Tochterunternehmens MLP Finanzberatung SE gewählt worden. Auf dem Chefposten der Tochter folgt ihm Jan Berg (44).

Uwe Schroeder-Wildberg studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und war dort anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. Seine berufliche Laufbahn startete er 1995 bei Südzucker in Mannheim. Nach Stationen in Nürnberg und Paris wurde er 2003 zunächst Finanzvorstand bei MLP, kurz darauf – mit nicht einmal 40 Jahren – Vorstandsvorsitzender. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Schroeder-Wildberg gilt als Vertrauter von Unternehmensgründer Manfred Lautenschläger, damals Vorsitzender (heute Ehrenvorsitzender) des Aufsichtsrats. "Als MLP-Gründer Manfred Lautenschläger mir das Angebot machte, in das Unternehmen einzusteigen, sagte er am Telefon zu mir: ,Bitte fassen Sie das jetzt nicht falsch auf: Aber bei mir war es Liebe auf den ersten Blick‘," verriet Schroeder-Wildberg vor zwei Jahren Chefredakteur Klaus Welzel beim RNZ-Forum. Regelmäßig tauschen sich die Männer aus, bis heute führt Schroeder-Wildberg die Geschäfte im Sinne des Gründers. "Natürlich haben Manfred Lautenschläger und ich auch unterschiedliche Meinungen", fügte der MLP-Chef hinzu. "Aber es ist wie in einer Ehe: Nie schlafen gehen, wenn man noch Zwietracht hat. Am Ende geht es doch darum, dass man miteinander kann."

Zu dem vertrauensvollen Verhältnis hat wohl auch eine schwierige Phase des Unternehmens zu Beginn der 2000er Jahre beigetragen: Damals gab es öffentliche Vorwürfe gegen den Finanzdienstleister, der zu dieser Zeit zu den 30 Dax-Werten zählte – bis hin zu öffentlichen Vorwürfen der Bilanzfälschung. Wie der damalige Vorstand mit den Vorwürfen umging, sei der Sache und ihrer Tragweite überhaupt nicht angemessen, erklärte Lautenschläger im vergangenen Jahr im Interview mit der RNZ zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens.

"Eine Wiederholung wäre heute undenkbar", fügte der Firmengründer hinzu. "Unsere jetzigen Führungskräfte würden mit so einer Situation ganz anders umgehen." So habe Uwe Schroeder-Wildberg damals kurz nach Amtsantritt die richtigen Konsequenzen gezogen: die Bilanz neu aufgestellt, die ehemaligen Versicherungstöchter veräußert und das Unternehmen breiter aufgestellt.

Heute zeigt sich der MLP-Chef mit der Entwicklung des Unternehmens zufrieden. 2021 steuerte der Wieslocher Finanzdienstleister auf ein Rekordjahr zu. Man habe den Wachstumstrend der vergangenen Quartale weiter beschleunigen können und die Gesamterlöse in den ersten neun Monaten 2021 um 20 Prozent auf den neuen Höchstwert von 632 Millionen Euro gesteigert, erklärte der Vorstandsvorsitzende Mitte November bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal.

"Der Geschäftsverlauf nach neun Monaten stimmt uns sehr zufrieden", erklärte Schroeder-Wildberg. Der Finanzdienstleister, bei dem derzeit knapp 2100 selbstständige Kundenberater und gut 2000 Mitarbeiter tätig sind, sei so stark aufgestellt wie nie zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet MLP ein operatives Ergebnis (EBIT) deutlich über dem oberen Ende der Spanne von 55 bis 61 Millionen Euro. MLP werde aber "ein starkes Ergebnis" erzielen, versprach der Vorstandsvorsitzende und bestätigte zugleich die Planung, der zufolge das EBIT bis Ende 2022 auf voraussichtlich 75 bis 85 Millionen Euro steigen soll.