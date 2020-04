Mannheim/Berlin. (kla) Krippen, Kindergärten und Schulen sind geschlossen: Millionen Eltern stehen gerade vor dem Problem, dass sie gleichzeitig arbeiten und ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Für diese Eltern fordern die Gewerkschaft IG Metall und Ökonomen schnelle Lösungen: "Staat und Arbeitgeber können hier nicht einfach zuschauen und die Eltern alleine lassen", erklärt Thomas Hahl, Zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Mannheim. Schon wegen der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Kindererziehung. Sonst würden "Kinder zu einem individuellen ‚Problem‘ von Eltern gemacht, mit der Konsequenz, dass sie um ihren Job und/oder ihr Einkommen fürchten müssen."

"Homeoffice ist keine Patentlösung für Job und Kind", so Hahl. "Die wenigsten Jobs sind ‚homeofficetauglich‘ und das Homeoffice lässt sich auch nicht acht Stunden am Tag mit gleichzeitiger Kinderbetreuung vereinbaren."

Daher regt der Gewerkschafter eine Debatte darüber an, wie Ressourcen gebündelt und ausgebaut werden können, um Eltern zu entlasten und die Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen. So könnten aus Sicht der IG Metall etwa Menschen, die in der Krise ihren (Neben-)Job verloren haben, wie etwa Studierende, in die Notfall-Betreuung eingebunden werden.

Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin fordern unterdessen ein Corona-Elterngeld, um erwerbstätige Eltern zu entlasten. Zwar seien die von Bund und Ländern angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen unter epidemiologischen und politischen Gesichtspunkten sinnvoll und weitsichtig, teilt das Institut mit – doch stellten sie berufstätige Eltern vor große Probleme. Die Wiederöffnung von Schulen soll den Plänen zufolge frühestens Anfang Mai erfolgen und dann auch nur schrittweise. Für Kitas gab es zunächst keine Perspektive.

Betroffen von dieser "häufig schwierigen Situation" sind dem DIW zufolge etwa 4,2 Millionen Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahre, bei denen beide oder alleinerziehende Elternteile erwerbstätig sind. "Für viele dieser Familien ist das täglich genutzte System zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Corona-Maßnahmen ausgefallen", so das DIW.

"Es muss anerkannt werden, dass nicht alle erwerbstätigen Alleinerziehenden und Familien mit zwei beschäftigten Elternteilen über Monate ihre Erwerbstätigkeit in gewohntem Umfang aufrechterhalten können, wenn sie ,nebenbei’ Kinder betreuen und Home-Schooling organisieren müssen", meinen die Ökonomen. "Ist gesundheitspolitisch keine Öffnung der Kitas absehbar, sollten erwerbstätige Eltern nicht nur von ihren Arbeitgebern, sondern auch von staatlicher Seite unterstützt werden."

Denkbar wäre aus ihrer Sicht eine Corona-Elternzeit und ein Corona-Elterngeld: Berufstätige Eltern hätten dann einen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung mit entsprechendem Kündigungsschutz und würden gegebenenfalls eine Einkommensersatzleistung erhalten. "Bei einer solchen Maßnahme könnten Alleinerziehende sowie Familien, in denen beide Eltern gemeinsam mehr als 40 Stunden arbeiten, jeweils eine Reduzierung der individuellen Arbeitszeit zur Kinderbetreuung beim Arbeitgeber beantragen und dafür einen staatlichen Einkommensersatz erhalten", schlägt das DIW vor. Um Geschlechterunterschiede bei der Erwerbs- und Sorgearbeit nicht zu verschärfen, könnte, so der Vorschlag der Forscher, die Leistung bei Paaren an die Bedingung geknüpft werden, dass beide Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren. "Es ist jetzt unerlässlich, Eltern und Kindern in der derzeitigen Situation eine Perspektive zu geben", meinen sie.