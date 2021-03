Von Matthias Kros

Mannheim. Eigentlich hatte Daimler in seinem Bus-Geschäft (Evobus) 2020 ein Rekordjahr erwartet. Doch letztlich seien die Zahlen "ernüchternd", sagte Daimlers Bus-Chef Till Oberwörder am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie hätten die weltweiten Busmärkte 2020 einen signifikanten Rückgang um fast 40 Prozent erlebt, wobei das Reisebussegment aufgrund der Einstellung vieler touristischer Aktivitäten am stärksten betroffen gewesen sei.

Besser sei es im Geschäft mit Stadtbussen gelaufen, zu dem der große Standort Mannheim gehört, wo der "Citaro" gebaut wird. "Die Auslastung in Mannheim ist in Ordnung. Sie hat die Rückgänge im Reisebus-Geschäft teilweise ausgleichen können", so Oberwörder. Aber auch hier sei man inzwischen vorsichtig. "Das kühlt sich etwas ab". Die hohen staatlichen Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie könnten dazu führen, dass bei öffentlichen Ausgaben im ÖPNV künftig gespart werde.

Man habe daher bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet, so der Bus-Chef. So haben die Evobus-Mitarbeiter beispielsweise nicht die Prämie von 500 Euro bekommen, die Daimler im Konzern gezahlt hatte. In Neu-Ulm, wo Reisebusse gebaut werden gebe es zudem Kurzarbeit. Und schließlich habe man ein Abfindungsangebot für alle deutschen Standorte der Bus-Sparte gestartet, bei dem Mitarbeiter freiwillig ausscheiden könnten. Es gelte auch in Mannheim, sagte Oberwörder. Klar dementierte er dagegen kreisende Gerüchte, Evobus werde das Werk in Neu-Ulm schließen und die Produktion von Reisebussen nach Mannheim verlagern.

Insgesamt bezeichnete Oberwörder das Geschäftsjahr 2020 aber dennoch als "zufriedenstellend", weil man in allen wichtigen Märkte die eigenen Anteile zumindest habe halten können. Evobus sei ein "gesundes Unternehmen", betonte er wiederholt. Eine Abschaltung im Rahmen des geplanten Börsengangs von Daimler Trucks sei nicht geplant. "Für das Jahr 2021 fahren wir weiter auf Sicht und bleiben zuversichtlich", sagte der Manager weiter. "Wenn die Pandemie hinter uns liegt, werden die Menschen wieder reisen wollen, was zu einer Normalisierung unseres Geschäfts führen wird". Einen Abschied vom Verbrennermotor sieht Oberwörder dabei nicht, schon wegen der höchst unterschiedlichen Anforderungen im weltweiten Vergleich.