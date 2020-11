Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat an seinem Stammsitz in Ludwigshafen rund 600 Mitarbeiter einem Corona-Test unterzogen. Elf von ihnen seien dabei positiv getestet worden, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Montag in Ludwigshafen. Sie seien ausnahmslos in häuslicher Quarantäne. Die Produktion im Stammwerk sei aber nicht beeinträchtigt. "Die Arbeit konnte normal fortgesetzt werden", sagte der Sprecher, dem zufolge das Ausmaß dieses Tests bei BASF bislang einmalig war. "Das hatten wir vorher noch nicht so gemacht".

Anfang vergangener Woche hatten sich sechs Mitarbeiter einer externen Firma, deren Mitarbeiter auf einer Baustelle im Ludwigshafener Werk beschäftigt waren, mit Symptomen krankgemeldet, die auf eine Corona-Infektion hindeuteten. Da sie positiv getestet worden seien, habe man die BASF-Mitarbeiter aus dem direkten Umfeld in Quarantäne geschickt und am vergangenen Donnerstag vorsorglich 600 weitere Beschäftigte der Anilin getestet, so der Sprecher. Die Ergebnisse lagen nach der Auswertung über das Wochenende nun vor.

Insgesamt beschäftigt die BASF am Standort Ludwigshafen rund 39.000 Mitarbeiter. Der Chemiekonzern hatte im März dieses Jahres erstmals eine Corona-Infektion im Stammwerk gemeldet. Weltweit gab es seither mehr als 1700 weitere Fälle, von denen aber etwa 80 Prozent schon wieder genesen sind.

Aufgrund der zuletzt steigenden Infektionszahlen im Ludwigshafener Stadtgebiet habe das Chemieunternehmen seine Vorsorge-Maßnahmen erhöht, sagte der Unternehmenssprecher weiter. Es handele sich aktuell aber um keine neuen Schutzmaßnahmen vor Corona, sondern lediglich um einen Rückgriff auf die bewährten Vorgaben aus dem Frühjahr. Seit Montag habe man beispielsweise den Kantinenbetrieb wieder auf reine Abholung der Mahlzeiten umgestellt, erklärte er. Zuvor hätten die Mitarbeiter unter Wahrung der Abstandsregeln auch wieder innerhalb der Kantine essen dürfen. Man versuche derzeit, die Kontakte innerhalb der Belegschaft zu minimieren, so der Sprecher. So dürften Veranstaltungen und Treffen bei BASF mit mehr als zehn Teilnehmern nur noch virtuell stattfinden.

Die BASF hat bereits seit langem einen genauen Pandemieplan, der verschiedene Maßnahmen bis hin zu einer Quarantäne und einem geregelten Herunterfahren der Anlagen umfasst. Täglich bespricht sich dazu ein Krisenstab. Vorstandschef Martin Brudermüller hatte bereits bei der Vorlage der Quartalszahlen in der vergangenen Woche gesagt, dass der Chemiekonzern angesichts der weltweit wachsenden Infektionszahlen in einen "Vorsicht-Modus" umgeschaltet habe. Derzeit erlebten alle, wie schnell sich die Rahmenbedingungen wieder ändern könnten. BASF habe deshalb "strengere Maßnahmen eingeführt", die über den Sommer nicht mehr nötig gewesen seien. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern baue das Unternehmen derzeit wieder stärker auf die Arbeit im Homeoffice. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr hatten weltweit etwa 40.000 BASF-Mitarbeiter von Zuhause aus gearbeitet, zwischenzeitlich waren viele davon aber wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.