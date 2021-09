Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener BASF will ihren Beschäftigten auch in Zukunft mobiles Arbeiten ermöglichen. "Wir haben aber ganz bewusst nicht gesagt, dass die Mitarbeiter künftig zwei oder drei Tage pro Woche im Homeoffice bleiben dürfen", sagte Melanie Maas-Brunner, seit Juni Arbeitsdirektorin des Chemiekonzerns, am Freitag in Ludwigshafen. Stattdessen überlasse man die Entscheidung darüber den einzelnen Teams innerhalb der Belegschaft, die durchweg zwischen 20 und 150 Mitarbeitern groß seien.

Denn letztlich hänge die Umsetzung des mobilen Arbeitens von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, wie der Art der Tätigkeit und der Häufigkeit, wie dabei interagiert werde, so die Arbeitsdirektorin. Schon in den vergangenen Monaten habe sich bei einigen Dingen gezeigt, dass sie dauerhaft aus dem Homeoffice heraus gemacht werden können, andere liefen im direkten Kontakt mit den Kollegen oder den Kunden besser. "Unsere Lernkurve ist sehr steil", so Maas-Brunner. "Bis heute sind schon ganz unterschiedliche Lösungen entstanden." Manche Teams träfen sich beispielsweise nur an einem festen Wochentag, andere seien lieber täglich im Büro.

Melanie Maas-Brunner ist seit Jahresbeginn im BASF-Vorstand. Foto: BASF

Rund 23.000 Büroarbeitsplätze am Stammsitz fielen unter diese Regelung – auch im produktions-, technik- und forschungsnahen Umfeld. Die Arbeitsdirektorin räumte aber ein, dass nicht jeder Wunsch auch erfüllt werden könne und im Zweifel der jeweilige Vorgesetzte eine Entscheidung treffen müsse.

Zudem habe man in Ludwigshafen zwei Pilotprojekte gestartet, so Maas-Brunner. Dabei habe man die Ansprüche und Wünsche der Mitarbeiter in ein neues Bürokonzept transferiert. Erste Umbauten seien bereits abgeschlossen: Neben klassischen Schreibtischen gebe es jetzt auch Sitzkombinationen für größere und kleinere Besprechungen. Umgesetzt werde dabei das "Shared-desk-Prinzip", bei dem sich jeder Mitarbeiter zu Arbeitsbeginn einen Schreibtisch frei auswähle. Hiermit tue sich erfahrungsgemäß längst nicht jeder ganz leicht. In den kommenden Monaten werde man deshalb regelmäßig Rückmeldungen einholen und darauf aufbauend auch andere Bürogebäude umrüsten, so Mass-Brunner. "Das wird natürlich nicht sofort und alles auf einmal gehen."

Grundsätzlich steht Maas-Brunner dem mobilen Arbeiten offen gegenüber: "Ich messe die Mitarbeiter nicht daran, wie viele Stunden sie im Büro sitzen, sondern daran, was das Ergebnis ihrer Arbeit ist", sagte sie. "Wir müssen uns über die noch immer ausgeprägte Präsenzkultur hinwegsetzen und es auch vorleben."

Die neue Arbeitsdirektorin betonte, dass es mobiles Arbeiten bei BASF auch schon vor der Corona-Pandemie gegeben habe. "Jetzt wird es aber zunehmend zum Standard und ich finde das auch gar nicht schlecht." Schließlich sei flexibles Arbeiten im Kampf um die besten Talente heute ein wichtiges Argument "und andere Firmen vor allem aus dem IT-Bereich sind da vielleicht schon weiter". Man denke dabei gerade auch an Frauen, die in gewissen Lebensphasen mehr Flexibilität bräuchten.

Inwieweit das mobile Arbeiten der BASF auch beim Sparen hilft, weil weniger Büros benötigt werden, habe man bislang nicht berechnet, so Maas-Brunner. Sie habe aber schon von Firmen gehört, die nur noch mit 70 Prozent der bisherigen Bürokapazitäten planten und auch bei BASF werde es sicher "einen Prozentsatz X" geben. Zudem könne das mobile Arbeiten auch dabei helfen, die angespannte Verkehrssituation in der Region abzumildern, da die Zahl der Pendler abnehme.

Derzeit gelten bei BASF noch strenge Corona-Schutzmaßnahmen wie Mindestabstände und Maskenpflicht. "Wir hoffen aber, dass wir bald zur Normalität zurückkehren können", so Mass-Brunner. Schließlich könne man nicht jahrelang mit Maske über das Werksgelände laufen. Entscheidend dafür sei eine hohe Impfquote. Zur Kontrolle würde man am liebsten das 3G-Modell im Stammwerk einführen. Doch sei dieses schlecht handhabbar, da man den Impfstatus nicht abfragen dürfe.