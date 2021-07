BASF ist mit rund 39 000 Mitarbeitern in Ludwigshafen der größte Arbeitgeber der Rhein-Neckar-Region. Foto: BASF

Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener BASF, mit Abstand größter Arbeitgeber der Region, hat dank einer höheren Nachfrage und gestiegener Preise die eigenen Prognosen für das laufende Jahr deutlich angehoben. Im Vorjahr hatte die Corona-Pandemie den weltgrößten Chemiekonzern noch schwer gebeutelt, nun profitiert er von der Erholung wichtiger Branchen wie der Autoindustrie. Das gibt vielen Menschen Sicherheit: BASF beschäftigt in Ludwigshafen etwa 39.000 Mitarbeiter, weltweit sind es ungefähr 110.000.

Wie das Unternehmen am Freitag überraschend mitteilte, wird nun im laufenden Jahr ein Umsatz von 74 bis 77 Milliarden Euro erwartet. Bisher hatte Vorstandschef Martin Brudermüller nur 68 bis 71 Milliarden Euro angepeilt. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereinflüssen (Ebit) dürfte den Angaben zufolge 2021 bei 7,0 bis 7,5 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte das Management nur mit 5,0 bis 5,8 Milliarden gerechnet. Insbesondere der Boom im Kunststoffgeschäft sei der Grund für die Erhöhung, hieß es.

Etwas Unsicherheit bleibt aber dennoch: Denn die BASF unterstellt in ihrer Prognose, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu keinen starken Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt. Zudem geht der Chemiekonzern davon aus, dass der Ölpreis nur moderat ansteigt und der Wechselkurs Euro/US-Dollar in etwa auf dem jetzigen Niveau verharrt. Das Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwartet BASF bei 5,5 Prozent.

Im zweiten Quartal konnte der Chemiekonzern die gute Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate fortsetzen und sagenhafte Zuwächse erzielen. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag mit 2,36 Milliarden Euro unglaubliche zehn Mal höher als der Wert des pandemiebedingt schwachen Vorjahresquartals. Damals lag der operative Gewinn gerade mal bei 226 Millionen Euro. Auch der Umsatz hat zwischen April und Juni mit 19,75 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreswert, der bei 12,68 Milliarden Euro gelegen hatte, deutlich zugelegt. Ausschlaggebend hierfür seien steigende Preise und Absatzmengen gewesen.

Das zweite Quartal lief laut BASF nach vorläufigen Zahlen auch besser als die Analysten, die das Unternehmen seit Jahren beobachten, erwartet hatten. Die Aktie des Chemiekonzerns legte entsprechend nach Verkündung der Quartalsbilanz deutlich zu und lag am Abend mehr als 3 Prozent im Plus.

Schon bei der Hauptversammlung Ende April war Vorstandschef Brudermüller voller Optimismus gewesen. "Hinter uns liegt das stärkste erste Quartal in der Geschichte der BASF", hatte er den eigenen Aktionären in Mannheim zugerufen und die Jahresprognose das erste Mal angehoben. Das ist gut für die gesamte Wirtschaft: Die Chemiebranche und mit ihr der Marktführer BASF gelten als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte in allen großen Industriezweigen benötigt werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatten die Corona-Krise und die rückläufige Nachfrage aus der Autoindustrie tiefe Spuren in der BASF-Bilanz hinterlassen. Brudermüller war deshalb zu Jahresbeginn noch recht vorsichtig gewesen. Das vollständige Zahlenwerk zum zweiten Quartal wollen die Ludwigshafener am 28. Juli verkünden.