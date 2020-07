In Heidelberg gibt es zwei Kaufhof-Filialen, eine am Bismarckplatz (Foto) und eine in der Hauptstraße. Archivfoto: tv

Stuttgart/Mannheim. (lsw/mk) Die Gewerkschaft Verdi und das baden-württembergische Wirtschaftsministerium kämpfen für den Erhalt der von Schließung bedrohten Häuser des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sagte am Donnerstag in Stuttgart, Ziel müsse es sein, die weiterhin bestehen Filialen zukunftssicher zu machen und die von der Schließung bedrohten Häuser soweit möglich noch zu retten. Die CDU-Politikerin war mit Verdi-Vertretern zusammengekommen, um über die Situation der Filialen zu beraten.

In der Region sollen die Warenhäuser in Worms, Landau und Mannheim (N7) geschlossen werden. Verdi ruft daher für den kommenden Samstag (4. Juli) um fünf vor zwölf (11:55 Uhr) auf den Kapuzinerplanken in Mannheim zu einer Protestaktion auf. Die Arbeitsplätze von 75 Mitarbeitern sind hier bedroht. "Wir geben noch nicht auf und protestieren gegen die beabsichtigte Schließung", sagte Sabine Möller von Verdi Rhein-Neckar. "Jahrzehntelang haben die Beschäftigten täglich einen guten Job gemacht und jetzt soll es für sie vorbei sein? Sie brauchen ihre Arbeitsplätze für sich und ihre Familien!", so die Gewerkschafterin. Der Kaufhof in N7 gehöre zu Mannheim wie der Wasserturm. Die beiden Galeria-Kaufhof-Häuser in Heidelberg sollen dagegen erhalten bleiben. Ebenso die zum Konzern gehörende Filiale von Karstadt Sports im Darmstädter Hof Centrum.

Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross sagte: "Wenn alle Kräfte – Kommunen, Wirtschaftsministerium, Vermieter und Beschäftigte – zusammen nach Lösungen suchen, werden wir weitere Häuser retten können." Betroffen von den Schließungsplänen sind nach Gewerkschaftsangaben derzeit neben Mannheim die Galeria-Kaufhof-Häuser Stuttgart-Bad Cannstatt und Göppingen, die Karstadt-Häuser Leonberg und Singen sowie Karstadt Sports in Stuttgart mit insgesamt 340 Beschäftigten.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die coronabedingte wochenlange Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Amtsgericht Essen hatte am Mittwoch für die Warenhauskette und acht verbundene Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Betroffen seien neben der Warenhauskette selbst die Tochterunternehmen Karstadt Sports, Galeria Logistik, Sportarena, Le Buffet, Dinea Gastronomie Karstadt Feinkost, Atrys I und Saks Fifth Avenue Off 5th Europe, teilte das Amtsgericht mit.

Ob im Südwesten Filialen vor der Schließung bewahrt werden können, ist völlig offen. Hoffmeister-Kraut sagte, angesichts der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Lage, gehe ihr das Schicksal der von den Schließungen betroffenen Beschäftigten nahe. Gross sagte weiter, mit der Schließung von Traditionskaufhäusern drohe in fünf Städten im Land ein zentraler Anker für den innerstädtischen Einzelhandel unwiderruflich verloren zu gehen.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 19 Uhr

Von Matthias Kros und Barbara Klauß

Essen/Mannheim. Gut jede dritte Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof steht vor dem Aus: Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern kündigte am Freitag die Schließung von 62 seiner 172 Filialen an. Insgesamt rund 5300 Mitarbeiter werden dadurch nach Angaben des Gesamtbetriebsrates ihre Arbeit verlieren. Ihnen bleibt wohl nur der Trost, dass sie für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft "zur Beschäftigung und Qualifizierung" wechseln können. Als Erfolg wertete die Gewerkschaft Verdi dagegen, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei.

Auch die Rhein-Neckar-Region ist von den Plänen betroffen, Heidelberg kommt nach Verdi-Angaben allerdings glimpflich davon. Die beiden Galeria Kaufhof-Häuser am Bismarckplatz und in der Hauptstraße sollen erhalten bleiben. Unklar ist derzeit nur noch, wie es mit Karstadt-Sport im Darmstädter Hof Centrum weitergeht. Hier werde noch verhandelt, sagte ein Vertreter von Verdi Baden-Württemberg. Nach seinen Worten gelten mehr als zwei Drittel der rund 30 Filialen als gefährdet.

Geschlossen werden soll dagegen eine der beiden Kaufhof-Filialen in Mannheim, nämlich die in N7. Erhalten bleibt damit nur noch das Warenhaus am Paradeplatz. Die 75 betroffenen Mitarbeiter seien am Freitagnachmittag von der Geschäftsführung informiert worden, sagte Sabine Möller von Verdi Rhein-Neckar in Mannheim. "Die Kollegen waren fassungslos genau wie ich", sagte sie. Es seien Tränen geflossen. "Die Mitarbeiter in der Filiale N7 kommen durchschnittlich auf eine Betriebszugehörigkeit von etwa 30 Jahren", so die Gewerkschaftsvertreterin. "Das war das Aus natürlich ein Schock". Für Montag sei nun eine Betriebsversammlung geplant, es gebe eine Menge Fragen zu klären. "Wir werden nicht aufgeben", kündigte sie Widerstand an. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen.

Sonderlich überrascht ist Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverband Nordbaden, dagegen nicht von der Schließung der Filiale in den Mannheimer Quadraten. "Das war fast zu erwarten", sagte er auf RNZ-Anfrage. Zumal der Vertrag für das dortige Gebäude im kommenden Jahr auslaufe. Dennoch sei die Schließung bedauerlich – vor allem für die 75 Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind. "Wir können nur hoffen, dass sie alle möglichst schnell wieder Arbeit im Handel finden", so Rubel. Der Eigentümer des Gebäudes stehe nun vor der großen Herausforderung, neue Mieter für die Immobilie zu finden.

Für die Einkaufsstadt Mannheim mit ihrem großen Angebot ist der Verlust einer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof seiner Ansicht nach jedoch verschmerzbar. Zumal die zweite Filiale am Paradeplatz bestehen bleibt. "Da ist ein solcher Verlust schnell kompensierbar", meint Rubel. Ganz anders sehe das in kleineren Städten aus wie Landau oder Worms, in denen ebenfalls Filialen geschlossen werden sollen. "Wenn in einer Stadt auf einmal ein großer Teil der Verkaufsfläche wegfällt – dann ist das ein größeres Thema."

Galeria Karstadt Kaufhof betreibt in Baden-Württemberg 21 Filialen mit rund 2200 Beschäftigten. Neben dem Warenhaus in Mannheim (N7) sollen laut Verdi die Filialen Stuttgart Bad Cannstatt, Göppingen, Leonberg und Singen geschlossen werden. Betroffen seien hier insgesamt 300 Beschäftigte.

Die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof bezeichnete die Maßnahmen als unvermeidlich. "Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden", sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die coronabedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Der Warenhauskonzern rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Update: Freitag, 19. Juni 2020, 20.03 Uhr

Heidelberg/Essen. (dpa/dns) 62 Filialen will Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) bundesweit schließen, um den Konzern zu sanieren - 5 davon in Baden-Württemberg. Heidelberg kommt dabei gut weg, wie es scheint. Nach RNZ-Informationen bleiben die beiden Galeria-Häuser am Bismarckplatz und in der Hauptstraße. Unklar ist derzeit noch, wie es mit Karstadt-Sport im Darmstädter Hof Centrum weitergeht.

Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, soll in Mannheim die Kaufhof-Filiale in N7 geschlossen, die am Paradeplatz erhalten werden. Weitere Schließungen sind in Stuttgart-Bad Cannstatt und Göppingen geplant. Auch die Karstadt-Häuser in Leonberg und Singen sollen dircht gemacht werden. Es seien rund 300 Mitarbeiter betroffen.

Bundesweit sollen 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter geschlossen werden. Rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Zahl der Filialschließungen fällt damit etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten.

Galeria Karstadt Kaufhof betreibt in Baden-Württemberg 21 Filialen mit etwa 2.200 Beschäftigten. Das Unternehmen befindet sich seit dem 1. April im Schutzschirmverfahren.

Update: Freitag, 19. Juni 2020, 14.49 Uhr