Von Barbara Klauß

Heidelberg. "Das ist alles, was von meinen 3000 Quadratmetern Versuch übrig geblieben ist." Sichtlich berührt steht Michael Thelen in einem riesigen Kellerraum des alten Forschungs- und Entwicklungszentrums (FEZ) der Heidelberger Druckmaschinen. In der Mitte hat jemand ein paar Bürotische zusammengeschoben, in Gitterboxen liegen Platten und Kabel durcheinander. Sonst herrscht Leere.

"Bis vor Kurzem stand das alles voll mit Maschinen", sagt der Leiter des Versuchs. Hier wurden die neuen Produkte des Druckmaschinenherstellers getestet. Dieser Ort sei etwas ganz besonderes gewesen, erklärt Thelen: heilige Hallen, in die nicht jeder hineinkam.

Nun ist es ruhig hier, die Maschinen fast alle abgebaut und ins Stammwerk nach Wiesloch-Walldorf gebracht - in eine alte Montagehalle. Dort ist in den vergangenen zwei Jahren ein "Innovationszentrum" entstanden, wie es der Konzern nennt. Und dorthin zieht nun das FEZ. Ein einzigartiges Projekt - das betonen die Verantwortlichen immer wieder: Auf 36.000 Quadratmetern, auf der Fläche von fünf Fußballfeldern, haben sie eine neue kleine Stadt erschaffen. Mehr als 900 Mitarbeiter sollen dort Produkte und Technologien erforschen und entwickeln. Auf zwei Dritteln der Fläche sind 13 so genannte Quartiere entstanden, in denen je 80 Mitarbeiter ihre Büros haben. Auf dem Rest der Fläche sind Labore und Versuchsräume untergebracht.

Mit diesem Umzug verlässt das Unternehmen, das schlicht "Heidelberg" genannt wird, die namensgebende Stadt endgültig. Lediglich die Print Media Academy in der Nähe des Hauptbahnhofs soll den Konzern dann noch am offiziellen Firmensitz repräsentieren. Dort werden allerdings nur noch weniger als 100 Menschen beschäftigt sein. Ein Stück Unternehmensgeschichte geht zu Ende.

Seit 1895 fertigte die "Schnellpressenfabrik" in Heidelberg Maschinen. Als Mitte des 20. Jahrhunderts der Platz in Heidelberg knapp wurde, es gegen einen Neubau aber massiven Widerstand gab, errichtete das Unternehmen das heutige Hauptwerk in Wiesloch-Walldorf. 1957 wurde es eröffnet.

Das Unternehmen wuchs zu einem Weltkonzern. Doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts brach das Geschäft ein. Im Zuge der Digitalisierung verloren Druckerzeugnisse zunehmend an Bedeutung. Im Geschäftsjahr 2002/2003 machte Heideldruck erstmals Verlust. Auch die Finanz- und Wirtschaftskrise hinterließ ab 2008 tiefe Spuren. Tausende Mitarbeiter verloren ihre Jobs. In Wiesloch-Walldorf wurden Büros und Flächen frei.

So zogen 2015 Vorstand und große Teile der Verwaltung aufs Produktionsgelände. Die Firmenzentrale in der Kurfürstenanlage wurde verkauft. "Das ist mit Abstand die wirtschaftlichste Lösung", sagte der damalige Vorstandschef Gerold Linzbach seinerzeit. Das Gebäude in Heidelberg sei stak sanierungsbedürftig, ein Neubau wegen der angespannten finanziellen Situation des Konzerns nicht vermittelbar. Einzig Forschung und Entwicklung blieben in Bergheim. Bis jetzt.

Der alte Arbeitsplatz: Teresa Brandes in einem Großraumbüro im FEZ in Heidelberg. Foto: Dorn

Teresa Brandes betritt einen fast leeren Laborraum im Untergeschoss. Ein paar Schränke hängen noch, ein paar Tische stehen herum. Silberne Rohre unter der Decke erinnern daran, dass hier bis vor Kurzem Tinte entwickelt wurde. "Das war alles zugestellt, alles voller Messgeräte", sagt die 29-jährige Lebensmittelchemikerin. Rund 70 Quadratmeter ist der Raum groß, drei dieser Labore gab es. "Wir haben uns hier manchmal gestapelt", erklärt Brandes. 1990 war das FEZ in den achtstöckigen Bau zwischen Bergheimer und Alter Eppelheimer Straße eingezogen - mit 600 Leuten. Heute sind es mehr als 900. Es wurde eng.

Auch im Labor. Zumal Heideldruck sein Geld zunehmend mit Tinte verdient, die der heutige Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer als "Gold des Digitaldrucks" bezeichnet. Bei konventionellen Druckmaschinen erwartet der Konzern langfristig kein Wachstum mehr und setzt daher auf neue Geschäftsideen - wie etwa ein Abo-Modell: Heideldruck liefert dem Kunden neben der Maschine alles, was er zum Drucken braucht: Verbrauchsmaterial, Software und Service. Bezahlt wird pro bedrucktem Bogen.

Die Tintenentwicklung werde also massiv aufgebaut, wie ein Unternehmenssprecher erklärt. Dabei sei man in dem fast 30 Jahre alten Gebäude jedoch an Grenzen gestoßen. "Wenn wir alles auf den neuesten Stand hätten bringen wollen, wäre das teuer geworden", fügt Frank Kropp hinzu, der Forschung und Entwicklung leitet. "Wahrscheinlich noch teurer als jetzt." So beschloss der damalige Chef Linzbach vor gut zwei Jahren, dass Forscher und Entwickler zu Produktion und Verwaltung ins Stammwerk ziehen sollten. Es war eine seiner letzten großen Entscheidungen, bevor er schwer erkrankte. Heideldruck verkaufte das FEZ-Gebäude an die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Doch nicht alle waren begeistert von der Idee, aus dem Herzen Bergheims mit all seinen Cafés, Restaurants und Geschäften und der Nähe zum Hauptbahnhof ins Industriegebiet zu ziehen. "Vor zwei Jahren gab es nicht viele, die das akzeptiert haben", sagt Versuchsleiter Thelen. Ein großes Thema sei etwa das Parken gewesen: In Heidelberg konnten die Mitarbeiter in die Tiefgarage unter dem FEZ fahren. Nun müssen sie vom Parkplatz ein paar Minuten zu Fuß gehen.

Vor allem aber störte die Mitarbeiter das Umfeld in der alten Montagehalle. Sie war frei geworden, weil Heideldruck inzwischen viel weniger Maschinen baue als noch vor zehn, 15 Jahren, wie der Sprecher erklärt. Auch seien Module in anderen Hallen zusammengefasst worden.

Aus Kostengründen verwarf man die Idee, die Halle abzureißen und einen Neubau zu errichten, wie die RNZ damals schrieb. Stattdessen sollten die Büros für die mehr als 900 Mitarbeiter eben in der Halle entstehen. Von dieser Idee seien die Beschäftigten "mehrheitlich hoch verärgert bis entsetzt", hieß es damals. Es gab Proteste und Petitionen an den Vorstand. Die Mitarbeiter sorgten sich, in der Halle, die nur wenige Fenster hatte, nicht genug Licht zu bekommen.

"Wenn sie 80 Meter vom Fenster entfernt sitzen, fragen sie sich schon, wie sie noch etwas vom Tag mitkriegen sollen", erklärt Thelen. Doch in den vergangenen zwei Jahren sei viel geschehen. Die Firma habe ihre Sorgen ernst genommen und viele neue Fenster und Lichteffekte eingebaut. "Jetzt finde ich es geil", sagt Thelen.

Hier wurden bis vor Kurzem Maschinen getestet. Nun ist fast alles abgebaut. Foto: Dorn

Dort, wo früher Maschinen zusammengeschraubt wurden, sitzen nun die ersten Mitarbeiter an ihren Schreibtischen oder stehen in einer der Kaffeeküchen zusammen. In die riesige Halle hat der Konzern 13 Kuben gebaut, 40 auf 40 Meter groß, 3,50 Meter hoch, schachbrettartig angeordnet. Fast alle Wände sind aus Glas. Oft fällt das Wort "Transparenz".

Und tatsächlich kann man hier in alle Büros hineinsehen. Das sei zu Beginn schon merkwürdig, meint Chemikerin Brandes, die nun seit wenigen Wochen an ihrem neuen Arbeitsplatz ist. Aber man gewöhne sich daran. Und irgendwann winke auch nicht mehr jeder, der vorbeigehe.

In den nach oben hin abgeschlossenen Büros kann man fast vergessen, dass man sich in einer Halle befindet. Tritt man aus dem Quartier auf einen der langen schnurgeraden Gänge, wird man wieder daran erinnert: Den alten Betonboden, auf dem noch die Spuren schwerer Maschinen und gelbe Markierungslinien zu sehen sind, hat Heideldruck bewusst belassen, um den Industriecharme zu erhalten. Ebenso die grün gestrichenen Stahlträger unter dem Hallendach. Der Rest weist in die Zukunft - und die soll zunehmend digital sein.

Neben Digitaldruckmaschinen und dem Abomodell geht es dabei um Software für vernetzte Maschinen, um Kommunikationsplattformen oder die Analyse von Datenverkehr. Auch in vollkommen neue Geschäftsfelder wie Ladestationen für E-Autos dringt der Konzern vor. Freigewordene Flächen werden an Start-Ups vermietet. Aus dem Produktionsstandort soll zunehmend ein Hightech-Campus werden. Ständig fällt das Wort "Innovation".

All das klingt nach Silicon Valley - und sieht auch so aus. Die Quartiere sind an den Vorstellungen von "moderner Arbeit" ausgerichtet: Es gibt Teeküchen, Sitzecken und eine Art Platz - Orte, an denen die Mitarbeiter sich austauschen und teamübergreifend arbeiten können.

Und - entgegen aller Befürchtungen - ist es hell: "Wir haben hier viel Licht reingebracht", sagt Forschungsleiter Kropp. Der Fensterstreifen unten wurde komplett erneuert. Wo es ging, wurde die etwa zehn Meter hohe Wand bis unters Dach geöffnet und insgesamt 22 neue Fenster eingebaut. "Wir haben die Fensterfläche mindestens verdoppelt", sagt Kropp. Dazu kommt viel künstliches Licht - nicht nur in den Quartieren.

Das weiße Hallendach wird angeleuchtet und strahlt zurück. "Sogar bei Gewitter haben wir noch ein helles Dach", sagt Manfred Jurkewitz, Bereichsleiter in der Entwicklung. Auch das Problem mit der Akustik scheint dank Schallschutzwänden gelöst. Die Stimmung ist ruhig.

Die Verantwortlichen jedenfalls sind sehr zufrieden mit dem, was sie hier geschaffen haben. Teresa Brandes fühlt sich wohl in ihrem neuen Büro und im größeren, moderneren Labor. Und auch die anderen Mitarbeiter haben sich offenbar mit dem neuen Umfeld angefreundet. Bisher jedenfalls gibt es dem Betriebsratsvorsitzenden Ralph Arns zufolge keine größeren Beschwerden. Der Konzern habe wirklich alles Mögliche getan, um die Vorbehalte auszuräumen, sagt er. Das Ergebnis findet auch er gelungen. Zumal dieser Umzug ein klares Bekenntnis zum Standort sei: "Hier schlägt das Herz von Heidelberg", sagt Arns.