Darf man im Mini-Supermarkt bald auch sonntags einkaufen?
Gesetzesänderung geplant: Im Südwesten sollen Selbstbedienungsläden auch am Wochenende öffnen dürfen.
Stuttgart. (lsw) Mini-Supermärkte ohne Personal sollen nach dem Willen der grün-schwarzen Koalition künftig auch in Baden-Württemberg am Sonntag für eine gewisse Zeit geöffnet werden können. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte in Stuttgart, er rechne damit, dass nach der Sommerpause ein entsprechender abgestimmter Gesetzentwurf in das Kabinett gehe.
Unter anderem soll die
