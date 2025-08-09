Samstag, 09. August 2025

zurück
Plus Nußloch

Mülldeponie hatte nichts mit Fischsterben im Leimbach zu tun

Landratsamt schließt Zusammenhang mit altem Chemikalien-Fall aus. Eine natürliche Ursache wird vermutet.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
In stundenlanger Arbeit sammelten Freiwillige nach dem Massensterben im Leimbach tote Fische und Proben. Foto: U. Lahm

Nußloch. (lesa) Die Fische sind tot. Aber wieso? Fast zwei Wochen nach dem Massensterben Hunderter Tiere im Leimbach bei Nußloch konnten Untersuchungen der Fischkadaver und entnommener Wasserproben in Laboren diese Frage wie berichtet nicht abschließend klären.

Die Vermutung des Wasserrechtsamts: "Es deutet darauf hin, dass unterschiedliche Faktoren – Starkregen mit vorausgehendem

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
