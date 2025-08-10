Sonntag, 10. August 2025

Plus Neckargemünd

Wie sich die Stadt dem Klima anpasst

Neben der zeitlich befristeten neuer Stelle lässt die Stadt auch das Konzept durch externe Dienstleister erstellen. Die CDU stimmte dagegen.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Für die Stadt am Neckar sollen eine Klimarisikoanalyse erstellt und naturbasierte Lösungen priorisiert werden. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt bekommt eine sogenannte Klima-Anpassungsmanagerin. Das war bereits bekannt. Nun ging es in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates darum, eine "externe Begleitung zur Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz" zu beauftragen.

Und dies sorgte für einige

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
