Wie sich die Stadt dem Klima anpasst
Neben der zeitlich befristeten neuer Stelle lässt die Stadt auch das Konzept durch externe Dienstleister erstellen. Die CDU stimmte dagegen.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Die Stadt bekommt eine sogenannte Klima-Anpassungsmanagerin. Das war bereits bekannt. Nun ging es in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates darum, eine "externe Begleitung zur Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz" zu beauftragen.
Und dies sorgte für einige
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+