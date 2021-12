Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. Keine langen Schlangen, keine Tumulte vor dem Werkstor, keine großen Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Corona-Impfung vor Schichtbeginn: Rupert Felder, Personalleiter bei Heidelberger Druckmaschinen, zeigt sich zufrieden damit, wie die Umsetzung der 3G-Regel im Unternehmen läuft. "Natürlich gibt es hin und wieder Einzelne, die die Kontrollen kritisch kommentieren", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Aber im Großen und Ganzen werde das Verfahren gut akzeptiert.

Seit vergangenem Mittwoch gilt 3G am Arbeitsplatz: Arbeitgeber dürfen nur noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieb lassen, die gegen Covid-19 geimpft sind, von einer Infektion genesen – oder die einen negativen Corona-Test vorlegen. Bei vielen Unternehmen haperte es zunächst mit der Umsetzung, auch weil die Zeit knapp war. Anders bei Heideldruck: Dort wird seit vergangener Woche tatsächlich nur noch aufs Gelände gelassen, wer 3G nachweislich erfüllt. "Wir haben das innerhalb weniger Stunden aus dem Boden gestampft", erklärt Personalleiter Felder. Drei Tage hatten die Führungskräfte des Unternehmens Zeit, die Zugangsberechtigung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzufragen und in einem IT-Tool zu erfassen. Wer nachweist, dass er geimpft oder genesen ist, dessen Werksausweis wird freigeschaltet, er kann das Gelände wie gewohnt betreten. Felder zufolge ist das bei mehr als 85 Prozent der Beschäftigten der Fall.

Die Werksausweise der anderen hingegen werden für die Eingangstore gesperrt. Die Betroffenen können das Gelände nur noch an einem Tor betreten, an dem bei Schichtwechsel ein Mitarbeiter des Werksschutzes steht und die Corona-Tests kontrolliert. Wer ohne aktuellen Nachweis kommt, kann sich vor Ort testen lassen. Infrastruktur, geschultes Personal und Tests stellt das Unternehmen kostenfrei zur Verfügung – obwohl es das nicht müsste, wie Felder betont. "Aber wir wollen die Betriebsfähigkeit aufrecht erhalten", erklärt er. Und viele Testzentren hätten morgens um 5 Uhr noch nicht geöffnet, um die Leute rechtzeitig vor Schichtbeginn zu testen. Ziel sei es ja nicht, Leute wegzuschicken.

Von den rund 4300 Mitarbeitern in Wiesloch/Walldorf müssen dem Personalleiter zufolge knapp 100 täglich den Nachweis über einen negativen Test vorlegen, wenn sie zur Arbeit im Stammwerk erscheinen. Die meisten bringen ihn bereits mit, nur rund 15 bis 20 lassen sich pro Tag vor Schichtbeginn vor dem Tor testen und warten dort auf das Ergebnis.

Dass Mitarbeiter das Werksgelände nicht betreten dürfen, ist Felder zufolge die absolute Ausnahme. In einem Fall habe jemand einen selbstausgedruckten Testnachweis aus dem Internet vorgelegt. "Da er sich nicht in unserem Testzentrum testen lassen wollte, haben wir ihn weggeschickt", sagt der Personalleiter. Zudem sei ein Service-Mitarbeiter des Unternehmens schon seit einiger Zeit nicht einsetzbar, weil er weder geimpft noch genesen sei und sich vor Kunden-Besuchen nicht testen lassen wollte. Damit sei er nicht beschäftigungsfähig, so Felder – und bekomme auch kein Entgelt.

Für die Kontrolle und die Tests vor dem Tor braucht Heideldruck Felder zufolge eine Handvoll zusätzlicher Mitarbeiter, die natürlich bezahlt werden müssen. Insgesamt habe das Unternehmen seit Beginn der Pandemie Zusatzkosten im mittleren sechsstelligen Bereich gehabt, sagt Felder – etwa für Tests, Schutzmasken oder Desinfektionsmittel.

Über die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz zeigt sich der Personalleiter dennoch erleichtert. Seiner Ansicht nach wird so Transparenz geschaffen: Jetzt wisse das Unternehmen endlich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft oder genesen seien, könne die Gefährdung beurteilen – und den Ungeimpften noch einmal gezielt Angebote machen. Tatsächlich haben sich Felder zufolge, seit die 3G-Regel gilt, wieder mehr Beschäftigte beim Werksarzt gemeldet, um sich gegen Corona impfen zu lassen.

Zudem fährt Heideldruck für die Booster-Impfungen sein eigenes Impfzentrum wieder hoch. Im Juni und Juli hatte das Unternehmen dort rund 2000 Beschäftigte gegen Covid-19 geimpft. Dann versiegte die Nachfrage, das Zentrum wurde in Standby-Modus versetzt. Nun bietet Heideldruck an vier Terminen (Freitag und Samstag in dieser und der kommenden Woche) je 250 Termine zur Booster-Impfung an. Und die Resonanz ist dem Personalleiter zufolge groß. Die ersten Termine seien innerhalb weniger Minuten ausgebucht gewesen, sagt er. Im Januar sind weitere Termine geplant für diejenigen, die im Juli ihre zweite Impfung erhalten haben.