Metzgerdruck GmbH in Obrigheim. Foto: Jörn Ludwig

Von Barbara Klauß

Heidelberg/Obrigheim. Die Druckerei abcdruck in Heidelberg, Tochter der insolventen Metzgerdruck aus Obrigheim, ist verkauft. Neuer Gesellschafter ist Marcus Kalle, geschäftsführender Gesellschafter von Printec Solutions im pfälzischen Waldfischbach-Burgalben. Über den Verkauf informierte der Insolvenzverwalter der Metzgerdruck GmbH, Rechtsanwalt Patric Naumann von der Mannheimer Kanzlei Pabst Lorenz und Partner, am Freitag.

Demnach wird Kalle abcdruck gemeinsam mit dem derzeitigen Geschäftsführer Winfried Rothermel und dessen Tochter Natalie Rothermel weiterführen. "Mit dem Verkauf kann trotz schwierigem Umfeld in der Branche eine Folgeinsolvenz der abcdruck vermieden werden", so der Insolvenzverwalter. Die rund 80 Arbeitsplätze in Heidelberg sollen nach Aussage von Marcus Kalle erhalten bleiben. Über Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Ich bin sehr erleichtert, dass wir trotz der schwierigen Situation in der Druckbranche durch die Corona-Krise eine Lösung gefunden haben", erklärte Rechtsanwalt Naumann. Aufgrund der Verflechtungen der Betriebe sei das eine komplexe Aufgabe gewesen.

Die beiden inhabergeführten Familienunternehmen Metzgerdruck und abcdruck, 2001 von Winfried Rothermel übernommen, haben sich 2016 erst zusammengeschlossen. Dadurch sei eines der größten Medien- und Druckunternehmen in Baden-Württemberg entstanden, hieß es. Die Geschäftsführung blieb in den Händen von Natalie Rothermel, Winfried Rothermel, Julian Metzger, Wolfgang Metzger.

Doch Anfang April 2020 hatten die Verantwortlichen von Metzgerdruck (rund 95 Mitarbeiter) beim zuständigen Amtsgericht in Mosbach einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Die Eigenverwaltung wurde von den Rechtsanwälten Dirk Adam und Henrik Schmoll der Heidelberger Kanzlei Wellensiek unterstützt. Gleich nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens konnte nun die nicht-insolvente Tochtergesellschaft abcdruck an die neuen Gesellschafter verkauft werden.