Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Gründerzentrum BioLabs hat mit dem amerikanischen Pharmakonzern AbbVie einen weiteren namhaften Partner für seine noch für dieses Jahr geplante erste europäische Zweigstelle in Heidelberg präsentiert. Im Zuge eines dreijährigen Sponsorings biete AbbVie, das in Ludwigshafen seinen weltweit zweitgrößten Forschungs- und Entwicklungsstandort unterhält, den Start-ups wertvolle Expertise und Beratungsleistungen rund um die Entwicklung innovativer Therapien an, teilte das Netzwerk BioRN am Dienstag mit. Das Life Science-Cluster der Rhein-Neckar-Region hatte die Konzeption von BioLabs von Anfang an begleitet.

Die Non-Profit Organisation BioLabs kommt aus den USA und ist ein sogenannter Inkubator für Start-ups aus dem Bereich Biotechnologie. Das Angebot reicht von der Bereitstellung eines schlüsselfertigen Forschungslabors bis zur Beratung durch lang gediente Industrie-Experten und erfahrene Start-up-Unternehmer, die den Kontakt zu Experten für Zulassungsfragen und Entscheidern in Großunternehmen vermitteln. Das alles soll den Gründern einfachere Startbedingungen verschaffen.

Mitte August war der Spatenstich von BioLabs im Heidelberg Innovation Park (hip) gewesen, im April 2022 soll das neue Gebäude bezogen werden. Als Zwischenlösung soll aber noch in diesem Jahr ein kleinerer Labor- und Bürobereich "online" geschaltet werden. Schon jetzt gebe es viele interessierte junge Biotech-Start-ups, die sich in den nächsten Wochen um einen Platz bewerben könnten, so eine BioRN-Sprecherin. AbbVie hofft dabei, über BioLabs noch schneller neue wissenschaftliche Ansätze in konkrete Produkte einfließen lassen zu können. Dafür werde man auch jedes Jahr ein sogenanntes "Golden Ticket" an junge Biotech-Unternehmer oder Start-ups vergeben, die damit ein Jahr lang die Labor- und Büroinfrastruktur von BioLabs in Heidelberg nutzen könnten.

"Nach Jahren erfolgreicher Partnerschaft in den USA freuen wir uns, bei unserer internationalen Expansion in Deutschland wieder mit AbbVie zusammenzuarbeiten", sagte der aus Deutschland stammende Mediziner Johannes Frühauf, Gründer und CEO von BioLabs. "Gemeinsam erwarten wir, dass wir Heidelberg zu einem Weltklasse-Zentrum für Innovation und Unternehmertum entwickeln."