Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Verlagerung der Heidelberger Lebensversicherung an Standorte in Hamburg und Neu-Isenburg hat juristische Folgen: Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Zieger hat beim Arbeitsgericht in Heidelberg eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Zwar habe er sich an einem der neuen Standorte um eine Stelle beworben, jedoch eine Absage erhalten, erklärte er am Donnerstag. Daher klage er nun auf Weiterbeschäftigung.

Im April hatte die Viridium Holding, zu der sowohl die Heidelberger Lebensversicherung als auch die Mannheimer Entis Lebensversicherung gehören, angekündigt, die Standorte in Heidelberg und Mannheim für den größten Teil der Belegschaft schließen zu wollen. Der Kundenservice wird am größten Servicestandort der Gruppe in Hamburg gebündelt, IT- und Querschnittsaufgaben, die bislang in Heidelberg und Mannheim erbracht wurden, sollen am Sitz der Gruppe in Neu-Isenburg angesiedelt werden. Betroffen von der Verlagerung sind laut Unternehmen an beiden Standorten rund 130 Mitarbeiter im Kundenservice und 40 in IT und Querschnittsfunktionen. Lediglich 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Auftrag von Scottish Widows Bestände in Deutschland und Österreich verwalten, bleiben weiterhin in Heidelberg.

Es handle sich nicht um eine Personalabbaumaßnahme, betonte Unternehmenssprecher Heiner Reiners im April. "Die Personalkapazitäten werden jeweils in ähnlicher Größenordnung am Standort Hamburg sowie in Neu-Isenburg wieder aufgebaut." Den Mitarbeitern in Mannheim und Heidelberg wurde angeboten, sich auf Stellen an diesen beiden Standorten zu bewerben. Eine Übernahmegarantie gab es ihnen zufolge jedoch nicht.

Von den Betroffenen in Heidelberg und Mannheim wechseln nun 55 nach Neu-Isenburg und Hamburg, wie der Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. 96 verlassen die Unternehmen demnach auf der Grundlage von Aufhebungsverträgen. Bereits Ende Juni war dem Sprecher zufolge für beide Betriebe ein Interessenausgleich und ein Sozialplan abgeschlossen worden. "Lediglich in zwei einzelnen Fällen konnte noch keine abschließende Lösung gefunden werden", so Reiners.

Allerdings hätten längst nicht alle die Chance gehabt, bei der Verlagerung mitzugehen, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens. Ein Teil der Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Stellen in Hamburg oder Neu-Isenburg beworben hätten, sei leer ausgegangen, war zu hören.

So wie der Betriebsratsvorsitzende Zieger, der sich seinen Angaben nach an einem der anderen Standorte beworben hatte, aber keine Stelle dort bekam. Er fühle sich benachteiligt, erklärte er am Donnerstag. Daher habe er eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Ein Gütetermin soll im Oktober stattfinden.

Die Viridium Holding mit Sitz in Neu-Isenburg verwaltet und wickelt Lebensversicherungs-Altbestände ab. Eigenen Angaben zufolge betreut Viridium derzeit rund vier Millionen Verträge. Gegründet wurde die Holding 2013/14 von Cinven und Hannover Rück. Zunächst erwarb sie die Heidelberger Lebensversicherung, die ihr Neugeschäft 2014 eingestellt hat und sich nur noch auf die bestehenden Kunden konzentriert.

Später kamen Skandia, Generali (heute Proxalto) und Entis hinzu, die Lebensversicherungsverträge der ehemaligen Mannheimer Lebensversicherung betreut. Die Gruppe stehe an einer entscheidenden Wegmarke, daher sei das Standortkonzept überprüft worden, hieß es in einer internen Präsentation, mit der die Verlagerungspläne angekündigt worden waren. Durch Heterogenität in Strukturen und Prozessen gebe es Reibungsverluste. Nun würden wesentliche Aufgaben und Funktionen zentralisiert.

Die Heidelberger Leben wurde 1991 als MLP Lebensversicherung gegründet. 2005 ging das Unternehmen an die Halifax Bank of Scotland (HBOS) über; 2013 für rund 300 Millionen Euro an den Finanzinvestor Cinven und der Hannover Rück.