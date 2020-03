Mitarbeiter verladen in einer Heideldruck-Werkshalle in Wiesloch ein Druckwerk auf eine Transportplattform. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Bonn/Heidelberg. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das öffentliche Kaufangebot an die Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen AG mit sofortiger Wirkung gestoppt. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag. Die Offerte enthalte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, sagte sie zur Begründung.

Zuvor hatte ein gewisser "Herr Moritz Mueller" aus London im "Bundesanzeiger" – eine Zeitung für amtliche Bekanntmachungen der Bundesbehörden und für gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Informationen – ein "freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG" publiziert. Darin bietet er den Anteilseignern an, die Wertpapiere für 60 Cent pro Stück zu erwerben, was leicht unter dem aktuellen Kurs vom Dienstag liegt. Das Angebot, das auf 10 Millionen Aktien begrenzt ist, sollte eigentlich noch bis Donnerstag, 18 Uhr laufen.

Solche Offerten kommen bei börsennotierten Unternehmen durchaus vor, nämlich dann, wenn Investoren Teile oder sogar die Mehrheit an einer Aktiengesellschaft übernehmen wollen. Allerdings geben sich diese Investoren dabei in der Regel klar zu erkennen und holen eine Einwilligung des Unternehmens ein. Im vorliegenden Fall hatte Heideldruck dagegen von Anfang an darauf hingewiesen, dass das Unternehmen "in keinerlei Verbindung zu Herrn Mueller steht und Herr Mueller dem Unternehmen nicht bekannt ist". Heideldruck hatte daher erhebliche Zweifel an der Seriosität des Bieters geäußert und ihre Aktionäre daran erinnert, dass sie nicht verpflichtet seien, auf das Angebot einzugehen.

Ähnliche Zweifel hegt die BaFin: Insbesondere enthalte "die Veröffentlichung keine Angaben zum erforderlichen Finanzierungsnachweis, über die Absichten des Bieters und auch keine Angaben über die Angemessenheit der Gegenleistung". Und schließlich habe der Bieter der BaFin keine Angebotsunterlagen zur Gestattung der Veröffentlichung übermittelt.

Der Druckmaschinenbauer, der mitten in der Krise steckt und kurz vor einer weiteren Restrukturierung steht, wollte die Entscheidung der BaFin am Dienstag nicht weiter kommentieren. Das Unternehmen hatte den Fall selbst an die Behörde zur Überprüfung weitergeleitet und dabei eine "Nichteinhaltung regulatorischer Vorgaben" reklamiert.

Über die Hintergründe lässt sich nur spekulieren, auf Anfragen reagiert Moritz Mueller nicht. Allerdings ist Heideldruck nicht das erste Unternehmen, dessen Aktionäre eine solche Kaufofferte erhielten, vor etwa einem Jahr traf es zum Beispiel Südzucker in Mannheim. Immer liegt dabei das Kaufangebot leicht unter dem aktuellen Aktienkurs. Offensichtlich versucht Mueller die Wertpapiere so preisgünstig wie möglich zu erwerben. Möglicherweise besteht seine Hoffnung darin, dass sich die Aktionäre durch die Veröffentlichung im "Bundesanzeiger" so verunsichern lassen, dass sie unbedacht ihre Aktien verkaufen. Der Heideldruck-Aktienkurs war zuletzt massiv gesunken, das Unternehmen steht vor großen Problemen. Somit könnten viele Anteilseigner bereit sein, spontan einen Schlussstrich zu ziehen.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 19.45 Uhr

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG wehrt sich gegen ein offizielles Kaufangebot an die eigenen Aktionäre. Man habe wegen "Nichteinhaltung regulatorischer Vorgaben" im Zusammenhang mit der Offerte bereits Kontakt zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aufgenommen", schreibt der Druckmaschinenbauer in einer Stellungnahme. Der Fall liege der Behörde zur Prüfung vor. Das bestätigte eine Bafin-Sprecherin, gab aber noch keine Einschätzung dazu ab.

Zuvor hatte ein sogenannter "Herr Moritz Mueller" im "Bundesanzeiger" ein "freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Inhaber der Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG" publiziert. Der "Bundesanzeiger" ist eine Zeitung für amtliche Bekanntmachungen der Bundesbehörden und für gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Informationen.

Wer sich hinter Moritz Mueller verbirgt, bleibt in dem Angebot unklar. Genauso wenig geht aus der Veröffentlichung hervor, welche Absichten er verfolgt. Auf Anfragen der RNZ reagierte er nicht. Heideldruck ist allerdings nicht das erste Unternehmen, dessen Aktionäre ein solches Angebot von Mueller erhalten.

In seiner Offerte an die Heidelberger bietet er den Anteilseignern an, die Papiere für 60 Cent pro Stück zu erwerben. Der aktuelle Kurs lag am Montag bei etwa 63 Cent. Das Angebot sei auf 10 Millionen Aktin begrenzt, heißt es im "Bundesanzeiger" weiter. Sollten noch mehr Aktien zum Kauf angeboten werden, erfolge die Annahme "pro rata", also nach einer bestimmten Zuteilungsquote, die allerdings nicht genauer beschrieben wird. Insgesamt gibt es rund 300 Millionen Heideldruck-Aktien. Eine Mindestannahmehöhe gebe es nicht, schreibt Mueller weiter, das Angebot gelte bis zum 12. März, 18 Uhr.

In ihrer Stellungnahme weist Heideldruck drauf hin, dass das Unternehmen "in keinerlei Verbindung zu Herrn Mueller steht und Herr Mueller dem Unternehmen nicht bekannt ist". Die Aktionäre der Heidelberger Druckmaschinen AG seien auch nicht verpflichtet, auf das Angebot einzugehen.

Der weltgrößte Druckmaschinenbauer steckt derzeit in einer tiefen Krise und schrumpft seit Jahren. Mehrfach musste das Management seine selbst gesteckten Ziele aufgeben. Hinzu kommen rote Zahlen, eine sinkende Kreditwürdigkeit und ein bedenklich niedriges Eigenkapital, sodass Heideldruck dringend Geld braucht. Grundsätzlich sind Investoren deshalb in Heidelberg durchaus willkommen, das Management wirbt sogar regelrecht darum. Allerdings ist es üblich, dass sich solche Investoren klar zu erkennen geben und eine Einwilligung des Unternehmens einholen.

Wegen der Probleme des Unternehmens sank zuletzt auch massiv der Aktienkurs, am Montag gingen die Papiere zeitweise um weitere 9 Prozent auf die erwähnten 63 Cent in die Knie. Vor rund einem Jahr lag der Wert noch bei etwa 1,75 Euro. In der vergangenen Woche kostete diese Talfahrt dem Unternehmen sogar den Platz im Börsenindex S-Dax.

Das Analysehaus Independent Research hatte das Kursziel für die Heideldruck-Aktien in einer am Freitag vorgelegten Studie von einem Euro auf 76 Cent gesenkt. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Markus Armer zur Begründung.