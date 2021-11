Von Matthias Kros

Heidelberg. Anleger reißen sich derzeit regelrecht um die Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG. Am Montag kletterte der Kurs bis auf 2,87 Euro: Wer vor einem Jahr in die Papiere des Maschinenbauers investiert hatte, kann sich inzwischen über ein Plus von sagenhaften 355 Prozent freuen. Allein seit der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch kletterte die einst als "Pennystock" verspottete Aktie um 20 Prozent nach oben. Damit rückt auch eine Wiederaufnahme in den Kleinwerte-Index SDAX der Deutschen Börse näher. Das Unternehmen war daran Anfang September denkbar knapp gescheitert.

Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent ist Heideldruck der weltweit größte Hersteller von Bogenoffset-Druckmaschinen für den Werbe- und Verpackungsmarkt. Der Konzern hatte in seinem Halbjahresbericht am Mittwoch neben einem gestiegenen Umsatz auch deutlich mehr Aufträge vermeldet. In fast allen Regionen habe sich die Markterholung fortgesetzt, hieß es. Obendrein brachte der Verkauf der Softwaretochter Docufy rund 20 Millionen Euro ein, sodass unter dem Strich ein Halbjahresergebnis von 13 Millionen Euro stand.

Und diese Zahlen waren längst nicht die einzigen guten Nachrichten, die der einstiege Sanierungsfall zuletzt parat hatte. So ist inzwischen die Nachfolge des im Frühjahr altersbedingt ausscheidenden Vorstandschefs Rainer Hundsdörfer geregelt. Ende Oktober hatte Heidedruck mitgeteilt, dass Ludwig Monz, derzeit Chef der Carl Zeiss Meditec, ab April 2022 die Führung übernehmen wird. Wenn alles gut geht, wird im Dezember darüber hinaus erstmals seit 2019 im Stammwerk Wiesloch die Kurzarbeit enden. Bei den Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen) eilt Heideldruck zudem von Rekord zu Rekord. Und schließlich präsentierte der Druckmaschinenbauer mit dem Rückversicherer Munich Re einen neuen Partner für den Ausbau seines Subskriptionsgeschäfts. Dabei nutzen Kunden die Druckmaschinen in einem "as a Service"-Modell und zahlen eine feste monatliche Rate für ein vereinbartes Druckvolumen.

Das alles hat den Aktienkurs der Heidelberger massiv befeuert. Die Investmentbank Warburg Research hat Heidelberger Druck daher bereits von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 2,50 auf 2,90 Euro angehoben. Die Kooperation mit der Munich Re im Ausbau des Subskriptionsgeschäfts biete strategische Chancen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer kürzlich vorgelegten Studie und bezeichnete die Zusammenarbeit als "Highlight". Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hätten die eigenen Erwartungen übertroffen und seien ordentlich gewesen. Das Geschäft mit den Wallboxen wachse kräftig und nicht einmal die auslaufenden Förderprogramme der KfW-Bank in Deutschland könnten die Jahresziele in Gefahr bringen.

Die Baader Bank sieht die Entwicklung der Aktie zwar nicht ganz so positiv und beließ die Einstufung bei "Kaufen" mit einem Kursziel von 2,20 Euro. Voll des Lobes ist die Einschätzung dennoch: Die Nachfrage ziehe weiter an und die Profitabilität habe sich nochmals verbessert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in der vergangenen Woche nach der Vorlage des Quartalsberichts.

Etwas differenzierter sieht die Landesbank LBBW die aktuelle Lage. Nach einem soliden ersten Halbjahr seien die Jahresziele bestätigt worden, schrieb Analyst Stefan Maichl. "Diese sollten gut erreichbar sein." Vor dem Hintergrund der aktuellen Kosteninflation werte man aber das vom Vorstand bestätigte EBITDA-Margenziel von 10 Prozent für das folgende Geschäftsjahr ohne umfangreiche Sondererträge als "zu ambitioniert". Im Zuge des anstehenden Wechsels des Vorstandschefs könne es zudem zu einer zeitlichen Verschiebung kommen. "Chancen und Risiken für die Aktie beurteilen wir als ausgeglichen", bilanziert Maichl. Positiv wertet er den Abbau der Verschuldung, der zu einem positiven Cashflow und einer besseren Eigenkapitalquote geführt habe. Der Analyst rät derzeit, die Aktie zu halten und hat als Kursziel 2,70 Euro ausgegeben.