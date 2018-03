Von Thomas Veigel

Heidelberg. Kein Abgasskandal, keine Insidergeschichten und nicht einmal ein Kartellfall: "Bei uns geht es ruhig und langweilig zu", sagte HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele gestern bei der Bilanzpressekonferenz. "Wir reden übers Geschäft". Die meisten Zahlen mit einigen Rekordergebnissen waren bereits im Februar veröffentlicht worden. Neu und interessant aus Aktionärssicht: Die Dividende wird um 30 Cent oder 19 Prozent auf 1,90 Euro erhöht - noch ein Rekord. Eine Super-Story, wie die Trump’sche Grenzmauer zu Mexiko, die bei Scheifele im vergangenen Jahr Dollar-Träume weckte, gab es in diesem Jahr nicht.

175 Millionen Euro wurden bei der Akquisition als Synergieeffekte geplant, bis heute sind sie mehrfach auf jetzt 550 Millionen Euro bis Ende 2018 erhöht worden. Dabei sei die Integration, so Scheifele, wegen der anderen Mentalität der Südeuropäer schwieriger gewesen als beim Sand- und Kiesproduzenten Hanson. 3500 von einstmals 22.000 Arbeitsplätzen bei Italcementi seien abgebaut worden, die Zentralen in Bergamo und Paris seien geschlossen worden. "Das alles haben wir geschafft ohne Demos, ohne Streiks und ohne Werksbesetzungen, wie sie sonst in diesen Ländern üblich sind", sagte Scheifele gestern. "Aber ein Selbstgänger war es nicht." Auch auf politischer Ebene seien viele Gespräche geführt worden. Er selbst sei drei Mal in Rom im dortigen "Kanzleramt" gewesen. "Wir haben 20 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut und produzieren jetzt mehr als vorher", sagte Bernd Scheifele. So sei auch die "unterirdische Performance" der Italcementi-Werke in den USA auf HeidelbergCement-Niveau angehoben worden. 500 bis 1000 Arbeitsplätze bei Italcementi sollen noch abgebaut werden, überwiegend in Ägypten. Das werde in diesem Jahr 30 bis 50 Millionen Euro kosten. Diese Aufwendungen seien bereits in den Rückstellungen enthalten. Der Kaufpreis für Italcementi betrug 3,7 Milliarden Euro, der Kauf wurde im dritten Quartal 2016 abgeschlossen.

Bernd Scheifele erzählte dann aber doch noch eine Anekdote anlässlich des Besuchs der Chefredakteurin der Schülerzeitung des Heidelberger Raphael-Gymnasiums. Einen solchen Job hatte er auch einmal, als er in den 70-er Jahren Schüler des Dillmann-Gymnasiums in Stuttgart war. "Holzwurm" hieß das Blatt, eine Ausgabe war wegen eines besonders frechen Beitrags über einen Kunst- und Musiklehrer verboten worden und durfte nicht auf dem Schulgelände verkauft werden. Scheifele nutzte die Gunst der Stunde und verkaufte die Ausgabe mit dem Stempel "zensiert" außerhalb der Schule - wegen der extrem hohen Nachfrage erhöhte er auch gleich noch den Preis. "Die Rekordeinnahmen haben wird dann in einer Pizzeria mit Quattro Stagioni verspeist".

Schon als Schüler hatte der Zement-Chef also ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt einer Preiserhöhung. Doch nicht immer und überall steigen die Preise. Vor allem in Indonesien und in Thailand hat das im vergangenen Jahr nicht geklappt, dort standen die Preise vielmehr unter starkem Druck. 150 Millionen Euro hat das gekostet. Insgesamt konnte das Unternehmen aber die Preise erhöhen, der positive Saldo lag bei 100 Millionen Euro.

"Wir reden übers Geschäft"

Nicht nur wegen der Preise verbringt Bernd Scheifele gut drei Viertel seiner Arbeitszeit im Flugzeug und im Ausland. Er besucht seine Vertriebsleute und die Werke in aller Welt, immer auf der Suche nach Synergien und Möglichkeiten, Kosten zu sparen. "Ich führe das Unternehmen wie ein Mittelständler", sagt Scheifele. Er ist immer vor Ort, dort, wo gearbeitet wird. Scheifele kennt die Werke des Unternehmens auf den ganzen Welt. Ihm kann also niemand etwas vormachen. Wenn er vom Wettbewerbsdruck in Asien spricht, dann hat er ihn vor Ort erlebt, genauso wie das schlechte Wetter in den USA, das das Geschäft 2017 belastete. Von den derzeit diskutierten Strafzöllen ist das Unternehmen nicht betroffen, vom zunehmenden Protektionismus schon. Die Parole sei nicht nur "America first", sondern auch "China first, Russia first oder India first". In Indonesien oder in Russland würden Infrastrukturprojekte nur noch an Unternehmen in Staatsbesitz vergeben. "Es gibt einen klaren Trend zur Diskriminierung internationaler Unternehmen."

Eine rationale Rechtfertigung für die ausufernden Gehälter einiger Vorstandschefs von Dax-Unternehmen gibt es nicht. Den 200- oder 300-fachen Verdienst eines Durchschnittsgehaltsempfängers kann man nicht begründen. Der Hinweis auf amerikanische Verhältnisse hilft da auch nicht. In Deutschland sollten die Gehälter der Dax-Chefs eigentlich niemals zweistellig werden. Berthold Huber, der damalige IG Metall-Chef und Daimler-Aufsichtsrat legte das einmal in einer Corporate Governance-Kommission als Schmerzgrenze fest. Nicht alle haben sich daran gehalten. Zweistellige Millionengehälter bezogen im Jahr 2017 SAP-Chef Bill McDermott (21,8 Millionen Euro), Daimler-Chef Dieter Zetsche (13 Millionen Euro), BASF-Chef Kurt Bock (10,9 Millionen Euro), Siemens-Chef Joe Kaeser (10,8 Millionen Euro) und VW-Chef Matthias Müller (10,3 Millionen Euro). Beim Letzteren ist das Gehalt besonders fragwürdig, weil er das auch den vielen verkauften schmutzigen Diesel-Autos zu verdanken hat, deren notwendige Umrüstung er jetzt nicht bezahlen will. Bernd Scheifele, der Vorstandsvorsitzende von HeidelbergCement, kann so erfolgreich arbeiten, wie er will - sein Gehalt ist bei 9,9 Millionen Euro gedeckelt. Was ihn natürlich nicht davon abhält, weiter alles zu tun, damit das Unternehmen erfolgreich bleibt. Auch an einen Wechsel in die USA denkt er wahrscheinlich nicht. Das Maximalgehalt erreichte Scheifele bereits im vergangenen Jahr, für 2017 flossen ihm eine Gesamtvergütung von 9,8 Millionen Euro zu. Neben dem festen Jahresgehalt mit Nebenleistungen von gut 1,6 Millionen gab es einen ein Bonus von gut 2,8 Millionen, eine mehrjährige variable Vergütung von vier Millionen und einen Versorgungsaufwand von knapp 1,4 Millionen Euro.

Mit der achten Dividendenerhöhung in Folge löst HeidelbergCement auch die Ankündigung ein, mehr an die Aktionäre als an die Anleihegläubiger auszuzahlen. 305 Millionen Euro lautete das Zinsergebnis im Jahr 2017, die Dividendensumme steigt auf 377 Millionen Euro. Im Jahr 2013 waren es 481 Millionen Euro Zinsen und 113 Millionen Euro Dividende. Im Jahr 2009, als die Finanzkrise die Weltwirtschaft erreichte, war das Verhältnis noch krasser: 636 Millionen Euro Zinsergebnis standen 23 Millionen Euro Dividende gegenüber.

Weil Bernd Scheifele davon ausgeht, dass die Hochkonjunktur in diesem Jahr anhält, rechnet er auch mit einem neuen Rekordergebnis für sein Unternehmen. Der Absatz soll steigen, für das Bruttoergebnis vor Abschreibungen wird mit einem Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Der Jahresüberschuss soll deutlich steigen.

Noch gut zwei Jahre wird es dauern, bis die derzeit rund 700 Heidelberger Mitarbeiter von HeidelbergCement in die 100 Millionen Euro teure neue Hauptverwaltung in der Berliner Straße einziehen können. "In jedem Fall vor den Sommerferien 2020", sagte Finanzvorstand Lorenz Näger gestern bei der Bilanzvorstellung im Ausweichquartier Mathematikon. Dort sind 400 Mitarbeiter untergebracht, die vor allem die Kantine vermissen. Insgesamt sei die Kommunikation in dem Gebäude mit den weißen Wänden und Zellenbüros schwierig. "Wir wollen eine offene Architektur für unser Multikulti-Unternehmen mit 80 Nationalitäten in der Hauptverwaltung." Mit der Planung der Innenausstattung in der neuen Zentrale wurde bereits begonnen. Die Tiefgarage ist fertig betoniert, auch die konstruktiv anspruchsvolle Erdgeschoss-Decke sei weitestgehend fertig, so Lorenz Näger. Jetzt werde mit dem Eingangsbereich begonnen, die Gerüste für die Säulen und die 13 Meter hohe "Feature Wall" stehen bereits. In sechs bis sieben Wochen, so Näger, sollte man durch die Gucklöcher im Bauzaun schon einiges mehr sehen.

An der Börse hatten die Anleger gestern mit einem noch positiveren Ausblick gerechnet. Mit dem zusätzlich aufkommenden Konjunkturpessimismus geriet die HeidelbergCement-Aktie unter Druck und fiel unter die 80-Euro-Marke. Damit wurde eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent erreicht. HeidelbergCement schlägt damit immer noch jedes Sparbuch, ist aber noch ein ganzes Stück vom Dax-Nachbarn BASF entfernt, die bei einem ähnlichen Kurs 3,10 Euro für 2017 zahlen will. Das entspricht einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent.