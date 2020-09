Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Henkel Teroson-Werk im Pfaffengrund, mit rund 650 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber Heidelbergs, steht vor einem Umbruch. "Insbesondere im Bereich Automobilindustrie verzeichnen wir bereits seit mehreren Jahren eine veränderte Kundennachfrage", sagte ein Henkel-Sprecher am Donnerstag in Düsseldorf. Dabei würden teilweise Lösungen, die insbesondere am Standort in Heidelberg produzieren werden, weniger nachgefragt. "Aufgrund dieser langfristigen Entwicklung sind wir derzeit in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern über strukturelle Veränderungen am Standort, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern". Details nannte der Sprecher nicht. Von Arbeitnehmerseite war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Das Henkel-Werk in Heidelberg gehört zur größten Sparte des Henkel-Konzerns, nämlich dem Klebstoffgeschäft ("Henkel Adhesive Technologies"). Anders als das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln ("Persil"), das sich als vergleichsweise stabil erwies, litt dieser Bereich im ersten Halbjahr 2020 stark unter dem Rückgang der Industrie- und Automobilproduktion infolge der Corona-Krise. Hier sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 12,2 Prozent. Im zweiten Quartal lag das Minus sogar bei fast 20 Prozent. Der Gewinn brach noch stärker ein. "Generell verzeichnet dieser Unternehmensbereich, das Geschäft mit Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, durch die aktuelle Corona-Krise einen deutlichen Nachfragerückgang wichtiger Kundenbranchen", sagte der Sprecher.

Dazu zählt auch die Automobilindustrie, die wirtschaftlich wohl mit am meisten von der aktuellen Corona-Krise getroffen wurde. Der Sektor steckt ohnehin mitten in einem strukturellen Wandel hin zur Elektromobilität und hat zudem mit einer immer innovativeren Konkurrenz aus dem Ausland zu kämpfen. Darunter leiden nicht nur die Autobauer selbst, sondern auch die Zulieferer, die derzeit vielfach Stellen streichen oder sogar ganze Werke schließen. "Wir haben aber aufgrund der Pandemie bislang keine Kurzarbeit oder Staatshilfen beantragt und auch keine Arbeitsplätze abgebaut", betonte der Henkel-Sprecher. Man überprüfe aber kontinuierlich das eigene, weltweite Produktionsnetzwerk sowie die Strukturen und Prozesse, "um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken".

Das Heidelberger Werk sei "ein Schlüsselstandort für die Produktion unserer Lösungen in der Automobilindustrie", so der Unternehmenssprecher weiter. Daneben zählten auch Produkte für die Autoreparatur und -wartung sowie für die allgemeine Industrie zum Portfolio.

An der Wichtigkeit des Heidelberger Werkes ließ der Sprecher allerdings keinen Zweifel: "Wir haben in Heidelberg in den vergangenen Jahren eine mittlere zweistellige Millionensumme investiert", erklärte er. Und "mit dem Bau einer neuen Produktionslinie für Batterie-Wärmeleitmassen investieren wir auch derzeitig in die Zukunft des Standortes". Diese Hochleistungsmaterialien spielten eine wichtige Rolle im Bereich der E-Mobilität, um die in den Batterien entstehende Wärme abzuleiten und so die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von E-Autos zu verbessern.