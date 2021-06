Von Matthias Kros

Heidelberg. Nach dem gescheiterten Verkauf der St.Galler Gallus-Gruppe an die Schweizer Benpac Holding steht der Heidelberger Druckmaschinen AG ein langwieriger und schmutziger Rechtsstreit bevor. Man habe gegen den Benpac-Eigner Marco Corvi persönlich in der Schweiz ein sogenanntes Betreibungsverfahren in Höhe des "vertraglich pauschalisierten Schadenersatzanspruchs von 50 Millionen Euro" eingeleitet, schreibt der Druckmaschinenbauer in seinem aktuellen Geschäftsbericht. Grundlage dafür sei ein persönliches, notarielles Schuldanerkenntnis, das Corvi laut Heideldruck im Dezember 2020 zur Absicherung des Kaufs eingegangenen war.

Gleichzeitig macht die Heidelberger Druckmaschinen AG in einem Schiedsgerichtsverfahren in Deutschland Ansprüche in Höhe von 30 Millionen Euro gegen die Benpac Holding AG geltend. Solche Schiedsgerichte sind nicht-staatliche Gerichte, deren Urteile (Schiedssprüche) in der Regel in Form eines Vertrags zwischen beiden Parteien wirksam werden. Ein Sprecher erklärte am Montag allerdings, dass man die beiden Verfahren nicht aufaddieren könne. Man nutze auf diese Weise lediglich mehrere Quellen für die eigenen Schadenersatzansprüche. In Summe könne man nur 50 Millionen Euro erhalten.

Im Juli vergangenen Jahres war bekannt gegeben worden, dass Benpac die Gallus-Gruppe für 120 Millionen Euro von Heideldruck übernehmen wollte. Gallus mit Sitz im Schweizerischen St. Gallen ist ein Hersteller von Druckmaschinen für den Etiketten- und Verpackungsdruck und beschäftigt rund 430 Mitarbeiter an fünf Standorten. Bis Ende 2020 hätte die Übernahme eigentlich abgeschlossen sein sollen. Doch sie verzögerte sich, wurde kurz vor Silvester um einen Monat verschoben und schließlich Ende Januar von Heidelberger Druckmaschinen für gescheitert erklärt, da die Käuferin ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen sei und die Kaufpreissumme nicht überwiesen habe. Und dass, obwohl im Dezember, als der Abschluss verschoben wurde, Corvi ein persönliches notarielles Schuldanerkenntnisse abgegeben habe – zur Sicherstellung, dass er den Kaufpreis tatsächlich zahlt.

Der Verkaufsprozess war immer wieder von Gerüchten und Zweifeln an der Seriosität des Benpac-Angebots begleitet gewesen. Trotzdem sieht Heideldruck bei sich selbst keine Versäumnisse: Man habe "den gesamten Transaktionsprozess in jeder Phase sorgfältig nach den üblichen Standards geführt", hieß es nach dem Scheitern.

Die Benpac Holding zeigte sich am Montag von den Schadenersatzforderungen unbeeindruckt und ging auf RNZ-Anfrage vielmehr selbst in die Offensive: "Bei den Abschlussarbeiten zum Kauf der Gallus-Gruppe stieß die Benpac Holding AG auf fragwürdige Sachverhalte in den Vertriebsverträgen von Gallus. Dies veranlasste Benpac, vom Kauf von Gallus Abstand zu nehmen. Das war der Heidelberger Druckmaschinen AG bereits im Oktober 2020 schriftlich angedroht worden. Aufgrund dieses Sachverhaltes sieht Benpac einer Klage der Heidelberger Druckmaschinen AG gelassen entgegen."

Das ließ ein Heideldruck-Sprecher am Montag allerdings nicht so stehen: "Sofern überhaupt Themen adressiert wurden, wurden diese weit vor dem Scheitern der Transaktion vollumfänglich und zur Zufriedenheit der Benpac Holding AG geklärt", sagte er. "Entsprechend hat Herr Marco Corvi, Verwaltungsratspräsident der Benpac Holding AG, seinen Willen, die Transaktion zu vollziehen, im Dezember 2020 durch die Abgabe eines persönlichen notariellen Schuldanerkenntnisses unterlegt". Der Verweis auf angebliche "fragwürdige Sachverhalte" sei eine reine Schutzbehauptung, vermutet der Sprecher. "Weiter möchten wir dies nicht kommentieren."

Und was wird jetzt aus der Gallus-Gruppe? Heideldruck-Vorstandschef Rainer Hundsdörfer hatte bei der Vorlage der Bilanz in der vergangenen Woche gesagt, dass man nicht noch einmal versuchen werde, das Unternehmen nach dem gescheiterten Verkauf zu veräußern. Auch weil sich die Auftragslage in der Branche inzwischen aufgehellt habe, verbleibe die Gallus-Gruppe nun bei Heideldruck.