Von Matthias Kros und Andreas Hoenig

Berlin/Heidelberg. Die Wirtschaft schlägt wegen der steigenden Coronazahlen Alarm. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft verlangte, dass Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen. Industriepräsident Siegfried Russwurm forderte Bund und Länder auf, deutlich mehr zu tun. "Die Politik droht den gleichen Fehler zu machen wie im Herbst vorigen Jahres, als die Politik vor konsequenten und zentral wirksamen Maßnahmen zurückschreckte", sagte Russwurm. "Bund und Länder müssen rasch gemeinsam eine klare bundesgesetzliche Grundlage schaffen, damit die Unternehmen in den kommenden Wochen Schutzmaßnahmen auf 3G-Basis nachvollziehbar und planvoll für ihre Mitarbeitenden anwenden können", sagte Russwurm. "So lassen sich Arbeitsabläufe wieder weitestgehend normalisieren, die Beschäftigten von belastenden Hygienevorgaben befreien, und kreative Zusammenarbeit wird wieder uneingeschränkt möglich."

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte einen zeitnahen Impfgipfel. Es sei eine klare und eindeutige Grundlage für die Fortentwicklung von betrieblichen Schutzkonzepten nötig, sagte Dulger . Das Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impf- oder Genesenenstatus müsse endlich gesetzlich festgelegt werden. "Wer da zögert, riskiert ein Weniger an Gesundheitsschutz in unseren Betrieben."

In der Region stellte sich die Heidelberger Druckmaschinen AG, die in Wiesloch knapp 5000 Mitarbeiter beschäftigt, hinter die Forderungen nach einer Auskunftspflicht der Mitarbeiter: "Der Schlüssel liegt in der Corona-Arbeitsschutz-Verordnung, zuständig ist der Bundesarbeitsminister", erklärte ein Sprecher. "Hier könnte die Formulierung Sinn machen, dass der Arbeitgeber den Impfstatus kennen muss". Sofern er ihn kenne, könne er ihn bei der obligatorischen Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze berücksichtigen. "Denn es macht wenig Sinn, eine Gefährdungsbeurteilung ohne diese aktive Kenntnis umzusetzen, weil dann der schwächste Schutzstatus unterstellt werden muss". Eine 3G-Regelung könnte dann auch für die Belegschaft maßgebend sein, so der Sprecher.

Bisher können nur Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Fragerecht für alle Branchen und Betriebe gefordert.

In der Region haben inzwischen zwar mehrere Unternehmen 3G-Regeln an ihren Standorten eingeführt. Sie können die Einhaltung aber in der Praxis nicht überprüfen. Bei SAP haben beispielsweise seit Anfang Oktober weltweit nur noch Personen Zutritt zu den Firmengebäuden, die geimpft, genesen oder getestet sind. "In Deutschland führen wir derzeit aber noch keine Kontrollen durch, sondern setzen auf die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden", sagte ein Sprecher am Dienstag. Ähnlich geht der Baustoffkonzern HeidelbergCement vor, der die Maßnahmen aber immerhin mit einer freiwilligen Umfrage begleitet hat, bei der die Mitarbeiter ihren Impfstatus angeben konnten. Der Wert sei sehr hoch, sagte ein Sprecher dazu. Details nannte er nicht.

Bei BASF in Ludwigshafen geht man von einer Impfquote von über 80 Prozent aus. 3G-Regeln gibt es derzeit keine, man sei mit dem konsequenten Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln am Standort sehr gut gefahren, sagte ein Sprecherin. Grundsätzlich begrüße man aber jede Maßnahme, "die dem Gesundheitsschutz unserer Mitarbeitenden dient und die praktikabel an unseren Standorten umsetzbar sind".

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte weiter: "Ob 2G oder 3G: Welche Regelungen für Betriebe praktikabel sind, muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Wie so oft gilt die Praxisregel: Betriebe vor Ort wissen am besten, was sinnvoll für ihre Beschäftigten und den Betrieb ist." Betriebsärzte könnten dazu beitragen, mit den Auffrischungsimpfungen schnell voranzukommen.