Heidelberg. (mk) Die Schließung seines Heidelberger Werkes kostet den schwedischen Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex rund 14 Millionen Euro. Davon entfalle ein Volumen von 12,7 Millionen Euro auf den Sozialplan, teilte das Unternehmen am Montag mit. Auf der anderen Seite werden die Kosteneinsparungen nach vollständiger Umsetzung der Restrukturierung auf fünf Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Haldex plant in seinem Werk in Heidelberg, in dem Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen hergestellt werden, die Produktion bis Ende Juni zu stoppen und nach Ungarn zu verlagern. Am Freitag hatten sich Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter auf einen entsprechenden Interessenausgleich und Sozialplan verständigt. Die rund 80 betroffenen Mitarbeiter erhalten eine Abfindung und können für mindestens sechs Monate in einen Transfergesellschaft wechseln, in der sie sich für einen neuen Job weiterbilden können. 19 Stellen bleiben erhalten.

Der Heidelberger Haldex-Werksleiter Manfred Vogel nannte die Einigung am Montag eine "tragfähige Lösung". Die IG Metall Heidelberg hält die Verlagerung dagegen weiterhin für einen schweren Fehler. "Die vielen Millionen hätten besser genutzt werden können", sagte Gewerkschafter Michael Seis.

Für das Werk ist den Beteiligten zufolge bereits ein Käufer gefunden, der neue gewerbliche Arbeitsplätze ansiedeln will. Die Unterschrift unter den Kaufvertrag stehe unmittelbar bevor, danach soll auch der Name des Käufers verraten werden.

Update: Montag, 23. März 2020, 20.52 Uhr

Von Matthias Kros

Heidelberg. Nun ist es Gewissheit: Der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer wird sein Werk in Heidelberg zum 30. Juni schließen und die Produktion nach Ungarn verlagern. Nach "mehreren harten Verhandlungsrunden" habe am sich am Freitag mit der Geschäftsführung auf einen entsprechenden Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt, sagte Michael Seis, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, am Sonntag. Am Montag sollen die Details in mehreren Abteilungsversammlungen der Belegschaft präsentiert werden.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte das Management in Schweden überraschend mitgeteilt, das Werk in Heidelberg, in dem Bremssysteme und Luftfederungen für Lastwagen hergestellt werden, schließen zu wollen. Mitarbeiter, Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall hatten sich lange und heftig gegen diese Pläne gewehrt und unter anderem die ökonomische Sinnhaftigkeit in Frage gestellt.

Doch nun steht das Aus fest. Immerhin sei es gelungen, 19 statt der bislang geplanten 17 Stellen in Verwaltung und Vertrieb zu retten, sagte Seis. Allerdings werden diese künftig über ganz Deutschland verteilt sein. Die übrigen rund 90 vorwiegend in der Produktion eingesetzten Mitarbeiter in Heidelberg werden ihren Job verlieren. Im Gegenzug erhalten sie eine Abfindung, deren Höhe sich laut Seis nach bisherigem Einkommen, Alter und Betriebszugehörigkeit der Beschäftigten richtet.

Zudem habe man eine "soziale Komponente" eingebaut, die sich nach den Chancen der Betroffenen am Arbeitsmarkt richte. Bei wem die Aussichten auf einen neuen Job eher schlecht seien, erhalte eine höhere Abfindung, sei die Maßgabe. Dabei habe man vor allem an die zahlreichen ungelernten Mitarbeiter gedacht, die ihr komplettes Arbeitsleben bei Haldex in Heidelberg verbracht haben.

Zusätzlich bekommen die Beschäftigten die Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, sagte Seis weiter. Hier werden sie vorübergehend weiterbezahlt und können sie sich für ein neues Arbeitsverhältnis weiterbilden. Übernehmen soll das der gewerkschaftsnahe Personaldienstleister Weitblick. In der Vergangenheit erzielten solche Transfergesellschaft in der Rhein-Neckar-Region Vermittlungsquoten von über 60 Prozent.

Die ersten Haldex-Beschäftigten sollten bereits Ende Juni in die Transfergesellschaft wechseln, erklärte der Gewerkschafter. Die meisten folgten nach verstrichener Kündigungsfrist aber voraussichtlich erst Ende September. Bis dahin sollten sie im Werk noch Rest- und Aufräumarbeiten übernehmen. Die Dauer der Transfergesellschaft sei auf die doppelte Kündigungsfrist festgelegt, mindestens aber sechs Monate.

Wirklich glücklich ist Seis mit der gefundenen Einigung nicht. Man halte die Schließung nach wie vor für einen Fehler, sagte er. Immerhin seien die Konditionen nun "auf oberstem Niveau", wie er findet. Die Geschäftsführung habe für das Budget deutlich tiefer in die Tasche gegriffen als zunächst geplant. "Wir haben das Geld so gut wie möglich verteilt", so Seis. Und mit der sozialen Komponente, die die Chancen der Betroffenen am Arbeitsmarkt berücksichtigt, sei man "neue Wege gegangen".

Große Zweifel hat der Gewerkschafter allerdings, was den Zeitplan angeht. "ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das klappt". Schließlich sei geplant, dass ungarische Haldex-Kollegen für eine Übergabe der Produktion nach Heidelberg kämen. Doch die dürften wegen der aktuellen Corona-Gefährdungslage derzeit gar nicht einreisen. "Die Geschäftsführung will das trotzdem mit einer Brachialgewalt durchsetzen", schimpft Seis. "Das grenzt schon an Körperverletzung".