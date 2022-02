Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Versicherer Getsafe will sein Angebot weiter ausbauen und hat zudem Frankreich als nächsten Auslandsmarkt im Visier. Das kündigte Unternehmensgründer und CEO Christian Wiens am Dienstag bei einer Veranstaltung des Clubs der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten in Heidelberg an. Man hoffe, das Portfolio schon bald um Lebens-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherungen erweitern zu können, sagte er. "Da haben wir aktuell einen sehr starken Fokus drauf".

Getsafe ist ein sogenannter Neo-Versicherer: Das Unternehmen bietet vollständig digitalisierte Versicherungsprodukte an, und zwar ausschließlich über digitale Kanäle. Zunächst gestartet als sogenannter Assekuradeur, der die Risiken nicht selbst trägt, erhielten die Heidelberger im Oktober 2021 die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für eine eigene Schaden- und Unfallversicherung. Die geplanten neuen Angebote wolle man zunächst aber wieder mit einem Partner aus der Versicherungsbranche umsetzen, denn dafür sei eine andere BaFin-Lizenz notwendig. Diese peile man langfristig auch selbst an, so Wiens. "Darin sind wir ja inzwischen geübt".

Getsafe hat als Kundschaft vor allem die Menschen im Blick, die nach der finanziellen Abnabelung von den Eltern, erstmals eine Versicherung abschließen. Pro Jahr seien das in Deutschland (aber auch in anderen europäischen Ländern) etwa eine Million potenzielle Kunden. "Die wollen wir erreichen", so Wiens. Bald eben auch mit einem erweiterten Angebot. Dabei sei ihm klar, dass die klassische Lebensversicherung, die vor Jahren noch hohe Garantiezinsen abwarf, so nicht mehr funktioniere. "Trotzdem wollen sich junge Leute weiterhin um ihre finanzielle Zukunft kümmern". Bislang bietet Getsafe etwa Haftpflicht-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen an.

Auf über eine Viertel Million Kunden kommen die Heidelberger bereits, und zwar in Deutschland und Großbritannien. Ein Markteintritt in Frankreich stehe bevor, kündigte Wiens an. Das sei Europas drittgrößter Versicherungsmarkt und deshalb für Getsafe überaus interessant.

Allerdings sei das Unternehmen bislang nicht profitabel, räumte der Gründer ein, ohne sich Sorgen zu machen. Erst im vergangenen Jahr hatte Getsafe 55 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt. In einigen Jahren könnte sogar ein Börsengang anstehen. Man lasse sich schon jetzt dafür von der amerikanischen Bank Morgan Stanley beraten.