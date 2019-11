Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement erreicht seine Sparziele früher als erhofft. Um rund 100 Millionen Euro wollte der Dax-Konzern die Kosten in Verwaltung und Vertrieb bis 2020 senken. Das ist nun – ein Jahr früher als geplant – erreicht, wie Vorstandschef Bernd Scheifele am gestrigen Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs erklärte. Daher hat sich der Konzern ein neues Ziel gesetzt: „Wir wollen nun bis Ende 2020 weitere 30 Millionen Euro an Kosten einsparen“, so Scheifele.

Das Sparprogramm mit Kostensenkungen und Stellenabbau hatte der Konzernchef angekündigt, nachdem er im Oktober vergangenen Jahres seine Prognose für das Gesamtjahr teilweise zurücknehmen musste. Gut 1500 Stellen hat der Baustoffhersteller nun in den vergangenen neun Monaten weltweit abgebaut. Die Zentrale in Heidelberg war davon allerdings kaum betroffen. Zwar seien auch dort Mitarbeiter ausgeschieden – aber auch neue Kollegen eingestellt worden, so Scheifele. Insgesamt sei die Zahl der Beschäftigten in Heidelberg also stabil.

Auch beim Verkauf von Aktivitäten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, sind die Heidelberger im dritten Quartal vorangekommen. So habe HeidelbergCement etwa zwei Zementwerke in Italien verkauft, sagte Scheifele. Insgesamt seien durch Veräußerungen im laufenden Jahr rund 400 Millionen Euro erlöst worden.

Als wichtiges Thema für das Unternehmen und die gesamte Branche bezeichnete Scheifele das Treibhausgas CO2. HeidelbergCement hat es sich zum Ziel gemacht, bis spätestens 2050 den Kohlendioxid-Ausstoß bei der Beton-Produktion auf Null zu drücken. Damit reagiert der Konzern auch auf steigende Kosten für CO2-Zertifikate.

Zunächst aber soll der Ausstoß Schritt für Schritt reduziert werden, etwa indem der Konzern alternative Brennstoffe einsetzt, den Anteil an Zement und Klinker im Beton reduziert und bei der Klinkerherstellung weniger Kalkstein verwendet. Für jedes Zementwerk gebe es einen detaillierten Plan, wie CO2 eingespart werden könne, so der Vorstandschef.

Es sei klar, dass im Bereich der CO2-Emissionen insgesamt mehr gemacht werden müsse, fügte er hinzu. Das Klimapaket, das die Bundesregierung gerade beschlossen hat, bewertete er entsprechend als „insgesamt positiv“. Allerdings sei das Paket ein ziemliches Sammelsurium. „Ob das der große Wurf ist – diese Einschätzung überlassen wir der Politik.“

Seinen Konzern sieht Scheifele bei der Reduzierung von CO2 wie auch insgesamt „auf gutem Weg“. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis konnte der Baustoffhersteller im dritten Quartal steigern. Zwar habe es eine leicht schwächere Nachfrage nach den Produkten des Herstellers von Zement und Zuschlagstoffen gegeben – „durch Preiserhöhungen und eine hohe Kostendisziplin konnten wir das aber mehr als ausgleichen“, so Scheifele. Auch beim Abbau seiner Schulden komme der Konzern schneller voran als geplant.

Dennoch rechnet Scheifele, der das Unternehmen im Februar nach 15 Jahren verlässt und das Ruder an seinen bisherigen Stellvertreter Dominik von Achten übergibt, für seine letzten Monate im Amt mit konjunkturellem Gegenwind. „Wir sehen in unserem Geschäft weltweit, dass sich die Weltkonjunktur ziemlich abschwächt.“

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Scheifele dennoch. „Die positiven Entwicklungen der ersten neun Monate werden sich voraussichtlich im vierten Quartal fortsetzen“, erklärte er. Unter anderem rechne der Konzern damit, dass die günstigere Entwicklung der Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr positiv zum Ergebnis beitragen werden. HeidelbergCement geht weiterhin davon aus, den Umsatz und das Ergebnis moderat zu steigern.

Die Zahlen zu den ersten neun Monaten überraschten Analysten nicht. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen erfüllt, schrieben sowohl Nabil Ahmed von der britischen Investmentbank Barclays als auch Analysten von Kepler Cheuvreux. Dennoch gab die Aktie gestern um mehr als vier Prozent nach.

Die wichtigsten Zahlen von Heidelberg Cement in den ersten neun Monaten (Vorjahr in Klammern):

> Umsatz: 14,3 Mrd. € (13,4 Mrd. €; +7%)

> Ergebnis vor Abschreibungen: 2,6 Mrd. € (2,3 Mrd. €; +17%)

> Gewinn: 0,87 Mrd. € (1,0 Mrd. €; -15%)

> Mitarbeiter: 56. 591 (57 939; -2,3%)

Davon in der Region: 1290 (1316; -2%)