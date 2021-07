Von Barbara Klauß

Heidelberg. Das Heidelberger Fintech Unzer (ehemals Heidelpay) ist ins Visier der Bafin geraten: Derzeit führen die Finanzaufseher bei dem Bezahldienstleister eine Sonderprüfung durch, wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag auf RNZ-Anfrage bestätigte. Weitere Fragen beantwortete sie allerdings nicht, zudem machte sie keine Angaben zu Gegenstand oder Details der Prüfung. Auch ein Bafin-Sprecher äußerte sich mit Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht der Behörde nicht.

Über die Sonderprüfung der Bafin hatte zuvor die "Wirtschaftswoche" berichtet. Bereits im April war in dem Magazin die Rede davon gewesen, dass die Aufseher Unzer in den Blick genommen hätten. Grund soll eine Zusammenarbeit der Bezahlfirma mit Ruben Weigand gewesen sein. Der deutsche Geschäftsmann, damals 38 Jahre alt, wurde im März von einem Bezirksgericht in New York wegen bandenmäßigem Bankbetrug schuldig gesprochen. Laut Urteil hat er gemeinsam mit Hamid Ray Akhavan Kreditkartenzahlungen für Marihuana-Käufe in den USA verschleiert. Gelungen sein soll ihnen das mit Hilfe von Scheinfirmen und europäischen Zahlungsdienstleistern.

"Weigand und Akhavan kodierten Drogen-Käufe im Wert von 150 Millionen US-Dollar (127 Millionen Euro) um und rechneten stattdessen Gesichtscreme oder Grüntee ab", schrieb "Business Insider" im März. Demnach arbeiteten die Männer im Auftrag eines kalifornischen Marihuana-Händlers, der auf diesem Weg die Regulierungen der Kreditkartenunternehmen habe umgehen wollen. Medienberichten zufolge soll auch das inzwischen insolvente deutsche Unternehmen Wirecard bei dem Betrug eine zentrale Rolle gespielt haben. Zudem ist die Rede von engen Verbindungen zwischen Akhavan und dem ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek, der derzeit auf der Flucht ist.

Nun ist in der "Wirtschaftswoche" die Rede von engen Verbindungen zwischen Unzer und Weigand: So berichtet das Magazin unter Berufung auf Branchenkreise von einer Zusammenarbeit zwischen den Heidelbergern und dem deutschen Manager, zudem von persönlichen Beziehungen. In einem Brief an das Gericht habe Mirko Hüllemann, Gründer der Unzer-Vorgängerfirma Heidelpay und ehemaliger Unternehmenschef, Weigand als "langjährigen Freund und Geschäftspartner" beschrieben, heißt es in dem Artikel, der im April erschienen ist. Zudem sei Hüllemann laut Gerichtsunterlagen bereit gewesen, 800.000 US-Dollar Kaution für Weigand zu zahlen.

Fragen, die Weigand betreffen, kommentierte die Unzer-Sprecherin am Freitag nicht. Die Beziehung zwischen Hüllemann und Weigand bezeichnete sie als Privatangelegenheit.

Im Frühjahr hatte der damalige Unzer-Chef Axel Rebien der "Wirtschaftswoche" mit Blick auf Weigand gesagt: "Wir haben alle notwendigen Konsequenzen gezogen." Inzwischen hat Rebien das Unternehmen überraschend verlassen, nachdem er erst im Frühjahr alleiniger Chef geworden war. Zuvor hatte er Unzer gemeinsam mit Hüllemann geführt, der schließlich in den Beirat wechselte.

Der Bezahldienst Unzer mit Sitz in Heidelberg, der eigenen Angaben zufolge inzwischen rund 750 Mitarbeiter hat, wurde 2003 unter dem Namen Heidelpay gegründet. 2019 stieg der US-amerikanische Finanzinvestor KKR ein. Das Fintech hat das Ziel ausgegeben, zum führenden Bezahlanbieter in Europa werden. 2020 hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Zahlungen im Volumen von neun Milliarden Euro abgewickelt.