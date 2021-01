Von Matthias Kros

Wiesloch. Der belgische Immobilienentwickler VGP will erste Bauanträge für Teile des Werksgeländes der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch bereits im Februar einreichen und möglichst noch im Jahr 2021 mit dem Bau der ersten Gebäude beginnen. Geplant sei, das aktuell noch bebaute Gelände strategisch neu auszurichten und Planungen zu entwickeln, die knapp 70 000 Quadratmeter vermietbare Flächen bieten werden. Das sagte Darius Scheible, einer der beiden Deutschlandgeschäftsführer von VGP, am Donnerstag in Wiesloch. Der geplante Gewerbepark in Wiesloch/Walldorf solle sich dann an Kunden aus dem Bereich der Fertigung und Produktion richten und auch kleine Einheiten ab 1000 Quadratmetern zur Vermietung anbieten.

VGP hatte zum Jahreswechsel 130 000 Quadratmeter Firmengelände von Heideldruck übernommen. Insgesamt umfasst der Standort Wiesloch/Walldorf ein Areal von rund 840 000 Quadratmeter, die Heideldruck im Zuge des langjährigen Schrumpfens zu groß geraten waren. Das Projekt werde der 32. Park der VGP Gruppe in Deutschland sein, so Scheible, in der Region ist VGP bereits in Frankenthal und in Bobenheim-Roxheim vertreten. In Europa betreibt das an der Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Antwerpen mittlerweile 77 Parks in zwölf Ländern.

Aus Erfahrung mit vergleichbaren Projekten rechne man in Wiesloch/Walldorf nach der Fertigstellung mit etwa 300 bis 500 neuen Arbeitsplätzen, so Scheible. Das würde freilich den Stellenabbau bei Heideldruck bei Weitem nicht ausgleichen. Allein im vergangenen Jahr hat der Maschinenbauer weitere 1000 Arbeitsplätze gestrichen.

Derzeit befinden sich auf dem verkauften Teilgelände noch vier große Produktionshallen, die Mitte des Jahres abgerissen werden sollen. Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heideldruck, sagte am Donnerstag zu, dass die Gebäude bis Mitte es Jahres geräumt sein würden. Er betonte, dass es sich nicht um einen Ausverkauf von Flächen bei Heideldruck handele. Man bekenne sich klar zum Stammsitz und werde ihn zum Standort für Forschung und Hightech-Produktion weiterentwickeln. Mit dem Verkauf der überschüssigen Flächen stärke man die eigene Liquidität gleich in doppelter Hinsicht, so Hundsdörfer: Zum einen spüle die Transaktion einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Kasse, zum anderen entfielen die Kosten für den Erhalt der leeren Hallen. "Das spart mehrere Millionen Euro ein", sagte der Vorstandschef.

Heideldruck hatte zunächst erwogen, die freien Flächen selbst zu vermarkten. Auch deshalb sei die Wahl schließlich auf den Partner VGP gefallen, da dieser zulasse, dass Heideldruck bei der Umsetzung mitgestalte, so Hundsdörfer. "Wir wollen der Taktgeber bleiben", sagte er und verwies auf erhoffte Synergien zu den Fähigkeiten von Heideldruck. Das könnten beispielsweise Dienstleistungen sein, die junge oder kleine Unternehmen nicht selbst machen könnten. "Wir wollen als Nachbar eine entscheidende Rolle spielen", so Hundsdörfer.

Auch VGP-Geschäftsführer Scheible versprach, die eigene Planung mit Heideldruck abzustimmen. Man sei nicht auf den schnellen Euro aus, sondern denke langfristig: "Wir haben jedenfalls nicht vor, die Immobilien schnell wieder zu verkaufen". Scheible konnte dabei eine durchaus bemerkenswerte Erfolgsquote präsentieren. Aktuell liege die Auslastung in den eigenen Gewerbeparks bei 99,9 Prozent, unter einen Wert von 95 Prozent sei die Quote in den vergangenen Jahren nie gefallen.

Und was wird aus den verbliebenen Freiflächen von etwa 100 000 Quadratmetern, die Heideldruck ebenfalls nicht mehr braucht? "Das werden wir in den kommenden Monaten angehen", sagte Hundsdörfer. "So schnell können wir die gar nicht räumen".