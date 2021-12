Von Barbara Klauß und Anica Edinger

Mannheim/Berlin. Das miese Weihnachtsgeschäft frustriert viele Einzelhändler in Deutschland und auch in der Region. Ohne ein Ende der Zugangsbeschränkungen, die die Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen hat, werde es nicht besser werden, meinen Interessenvertreter. Nachdem ein Gericht in Niedersachsen die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt hat, die nur Geimpften und Genesenen den Zutritt zu vielen Geschäfte ermöglicht, stehen wohl weiterer Klagen bevor.

"Kurz vor Weihnachten ist die Stimmung in den Innenstädten sehr betrübt", erklärte etwa Swen Rubel, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Nordbaden mit Sitz in Mannheim, am Sonntag. "In der wichtigsten Zeit des Jahres laufen die meisten Händlerinnen und Händler bei Kundenfrequenz und Umsatz 30 Prozent hinter dem Vorkrisenjahr 2019 hinterher", fügte er hinzu.

Bundesweit stellt sich die Lage einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) zufolge ähnlich dar. Demnach rechnen auch hier die Händler, die nur Geimpfte und Genese (2G) in ihre Läden lassen dürfen, mit einem Drittel weniger Umsatz als im Vergleichszeitraum 2019 vor der Corona-Pandemie.

Zwar war in vielen Einkaufsstraßen in Deutschland an diesem Samstag, dem letzten vor Weihnachten, etwas mehr los als an den vorherigen Wochenenden. Auch in Heidelberg kamen noch einmal einige Kauffreudige in die Stadt. Mit Blick auf die Passantenfrequenz wurde der zurückliegende Samstag der zweitstärkste in der Adventszeit: 53.533 Passanten zählte ein Lasergerät des Start-ups Hystreet, das in der Hauptstraße zwischen Sankt-Anna-Gasse und Neugasse misst, wie viele Menschen dort vorbeikommen, den ganzen Tag über. Am ersten Adventssamstag, dem 27. November, waren es 59.808 gewesen.

Viele Einzelhändler hätten dennoch höhere Erwartungen an den vierten Adventssamstag gehabt, berichtet Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg auf RNZ-Anfrage. Und auch in anderen Regionen herrscht Unzufriedenheit: "Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, wir können es in die Tonne hauen, es gibt für uns keine Bescherung in diesem Jahr", sagte etwa der Sprecher des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Sonntag. "Auch dieser Samstag hat wie befürchtet keinen Durchbruch gebracht."

Damit habe sich in der Adventszeit die angespannte Situation weiter verschärft, erklärte Geschäftsführer Rubel vom Handelsverband Nordbaden – auch mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. Zwar erwarte jeder fünfte Händler in den kommenden Tagen bis zum neuen Jahr eine leichte Steigerung bei Umsatz und Kundenfrequenz. "Es geht aber um weit mehr als ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft", fügte Rubel hinzu. "Es geht um Existenzen." Daher forderte er eine andere Regulatorik bei den Unterstützungsleistungen, etwa einen stärkeren Schadensausgleich. "Viele Unternehmen werden es nicht schaffen, ausreichend Rücklagen für die kommenden Monate zu erwirtschaften", sagte Rubel. Zudem zeigte er sich, ebenso wie andere Verbandsvertreter, überzeugt, dass die 2G-Regel unverhältnismäßig sei und keinen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leiste.

Auch HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth betonte am Wochenende, 2G setze vielen Händlerinnen und Händlern seit Wochen zu und trage dazu bei, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft, die eigentlich umsatzstärkste Zeit des Jahres, "eine herbe Enttäuschung" sei. Etwa die Hälfte der Händler sieht sich laut Verbandsumfrage vom Aus bedroht, wenn der Zugang zu ihren Filialen weiterhin beschränkt werde, so Genth.

Gut läuft es dagegen dem HDE zufolge im Online-Handel sowie in den Bereichen, die vom Zugangsverbot für Ungeimpfte nicht betroffen sind – also in Lebensmittelmärkten und Drogerien. So forderte der Verband abermals eine Abkehr von der 2G-Corona-Regel. "Unverhältnismäßige Zutrittsbeschränkungen darf es nicht länger geben", verlangte Genth.

Am Donnerstag hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt, die in Niedersachsen erst fünf Tage zuvor in Kraft getreten war, weil sie aus Sicht der Richter zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar sei. Ab Dienstag soll nun in Niedersachsen eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Einzelhandel gelten. Das kündigte die Landesregierung am Samstag als Reaktion auf die Gerichtsentscheidung an.

Rubel vom Handelsverband Nordbaden begrüßte die Entscheidung als "Bestätigung unserer Meinung". "An diesen Regelungen in anderen Bundesländern nun unverändert festzuhalten, ist inakzeptabel." So habe sich in über eineinhalb Jahren Pandemie das "sichere Einkaufen mit Hygienekonzepten, Abstand und Maskenpflicht bewährt".

In Niedersachsen machte sich die geänderte Regel am Samstag aus Sicht des Handels bemerkbar: "Wir hatten eine deutlich verstärkte Kundenfrequenz in den größeren Städten", sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, am Sonntag. Allerdings liegt seinen Angaben nach der Umsatz auch dort immer noch 25 bis 28 Prozent unter dem Wert vom vierten Adventssamstag 2019. Doch seien die Menschen mit klaren Kaufwünschen gekommen, sagte er.

In Berlin läuft unterdessen eine Klage gegen die 2G-Regel. Das Verwaltungsgericht bestätigte das Eilverfahren am Wochenende und kündigte für kommende Woche eine Entscheidung an. In Brandenburg will der Handel laut Verband nächste Woche vor Gericht ziehen.