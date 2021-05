Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Potenzial an Berufspendlern, die aufs Fahrrad umsteigen könnten, ist groß: Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts liegt die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bei etwa der Hälfte der Arbeitnehmer unter zehn Kilometern. Vor allem mit einem E-Bike oder Pedelec ist so eine Strecke auch für weniger Sportliche gut zu meistern. Doch der Kaufpreis von mehreren Tausend Euro für ein gutes E-Bike schreckt noch viele Menschen ab. Immer mehr Firmen leasen für ihre Belegschaft daher Dienstfahrräder.

Das am meisten verbreitete Modell dabei: Das Unternehmen macht einen Rahmenvertrag mit dem Leasing-Anbieter, der Mitarbeiter wählt ein Rad aus und die Raten werden per Gehaltsumwandlung von dessen Bruttogehalt abgezogen. Damit sinkt das zu versteuerende Einkommen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen weniger Abgaben leisten. Einige Firmen geben sogar ihre Ersparnis noch an die Mitarbeiter weiter, etwa indem sie die Rad-Versicherung übernehmen, Wartung oder Zuschüsse zahlen. Am Ende der meist dreijährigen Laufzeit kann der Mitarbeiter dann das Rad mitunter für eine vergleichsweise geringe Restzahlung kaufen.

Zwar müssen die Arbeitnehmer, wenn sie das Rad auch privat nutzen wollen, den geldwerten Vorteil mit 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises versteuern. Im Vergleich zum Privatkauf ließen sich – abhängig vom Preis, Steuerklasse und Höhe des Einkommens – dennoch bis zu 40 Prozent sparen, schätzen Anbieter für Fahrrad-Leasing und Verkehrsclubs. Denn zu der steuerlichen Ersparnis kommen oft noch die Sonderkonditionen hinzu, die ein großer Arbeitgeber den Händlern abtrotzen kann. Dennoch sind auch die Läden zufrieden: "Fahrradleasing ist ein neues Thema, das bereits eine sehr große Bedeutung für uns hat und eine neue Käuferschicht erschließt", sagt etwa Micha Wagner von Radsport Wagner in Weinheim: "Die steuerlichen Möglichkeiten sind auch ein Hebel für eine andere Preiskategorie von Fahrrädern, die für das Leasing interessant sind."

Lediglich die Gewerkschaften können sich nicht so recht mit dem Fahrradleasing anfreunden und bemängeln immer wieder, dass damit Teile des Tariflohns nicht mehr in bar gezahlt würden. Anlässlich der Einführung eines Jobrad-Modells für Landesbeamte und Richter in Baden-Württemberg im vergangenen Herbst sprach die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sogar von einer "Mogelpackung". Das Land leiste keinen finanziellen Beitrag zum Umstieg, die Beschäftigten zahlten ihr Rad letztlich selbst durch einen Gehaltsverzicht, kritisierte Landesbezirksleiter Martin Gross.

Fast alle größeren Arbeitgeber in der Region bieten ihren Mitarbeitern trotzdem Dienstfahrräder an, oft mit dem Leasing-Spezialisten und Pionier der Branche "Jobrad" als Partner. Der Marktführer aus Freiburg organisiert das Dienstradleasing nach eigenen Angaben inzwischen für mehr als 30.000 Kunden.

> SAP: Bei dem Softwarekonzern rollte bereits im Jahr 2011 das erste "Betriebsfahrrad" am Stammsitz in Walldorf. Ein Mitarbeiter aus Indien, der für ein halbes Jahr in die Konzernzentrale beordert worden war, verzichtete auf seinen Firmenwagenanspruch und bekam stattdessen ein Fahrrad zur freien Verfügung – "für Fahrten zur Arbeit und in der Freizeit", wie es damals hieß. Seit 2016 haben nun alle Mitarbeiter in Deutschland die Möglichkeit, zusätzlich zum Firmenwagen oder der Bahncard, ein Fahrrad "zu sehr günstigen Konditionen über die SAP zu leasen", so ein Sprecher. Neben der "natürlich erlaubten und gewünschten privaten Nutzung" ist auch das Leasen eines zweiten Rads für den Lebenspartner möglich.

> BASF: Seit August 2020 bietet auch der Chemiekonzern, größter Arbeitgeber der Region, das Fahrradleasing an. Bereits mehr als 1800 Mitarbeiter nutzten es inzwischen, weiß eine Sprecherin. "Daher wollen wir als BASF den Umstieg weiter unterstützen", sagt sie. "Gleichzeitig tragen wir somit auch dazu bei, die Straßen in der Region zu entlasten". Möglich sind dabei Fahrräder oder E-Bikes so gut wie aller Hersteller und Marken. "Ausgenommen sind lediglich S-Pedelecs, da sie aufgrund der hohen Geschwindigkeiten ein erhöhtes Unfallpotenzial haben und deshalb auch nicht auf dem Werksgelände zugelassen sind". Das Besondere bei der BASF: Tarifmitarbeiter können für die Finanzierung ihren sogenannten Zukunftsbetrag aus dem Tarifvertrag "Moderne Arbeitswelt" einsetzen. In den Tarifgesprächen 2019 hatten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG BCE diesen Zukunftsbetrag entwickelt.

> MLP: Der Wieslocher Finanzdienstleister ist erst seit kurzem Job-Radler, das entsprechende Angebot gilt seit dem 1. Februar 2021. Über das Leasing hinaus übernimmt MLP auch die Kosten für ein Leistungspaket mit dem sperrigen Namen "Jährliche Prüfung nach Unfallverhütungsvorschrift (UVV-Prüfung)", also eine regelmäßige Wartung. Leasinggeber und Dienstleister für das Fahrradleasing bei MLP ist übrigens nicht der Marktführer Jobrad aus Freiburg, sondern die Kazenmaier Fleetservice GmbH, Karlsruhe. "Das Fahrradleasing bedient ein großes Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist gleichzeitig ein wichtiger Baustein im Ausbau und bei der Verbesserung des betrieblichen Mobilitätsmanagements", erläutert ein Sprecher.

> Roche: Mannheims größter Arbeitgeber Roche bietet das Dienstradleasing seit 2018 an und fördert es noch – im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen - mit einem zusätzlichen monatlichen Zuschuss. "Radfahren hält fit, schont die Umwelt, erspart eine lästige Parkplatzsuche und Geld", so eine Sprecherin. "Unser Angebot kommt sehr gut an bei unseren Mitarbeitenden". In Zahlen ausgedrückt heiße das: Gut 1000 abgeschlossene Verträge in drei Jahren am Standort Mannheim.