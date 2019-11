Von Gerhard Bühler

Mannheim. Gleichberechtigtes Arbeiten in Projektgruppen ohne lähmende Firmenhierarchie oder der Sturz in die Arbeitslosigkeit, weil Kollege Roboter den Job übernimmt? Das begonnene Zeitalter der digitalen „Arbeitswelt 4.0“ wirft eine große Reihe von Fragen auf. Unter dem Titel „Vernetzte Arbeitswelt – Der Digitale Arbeitnehmer“ haben sich am Freitag Wirtschaftsfachleute und Unternehmensvertreter auch aus der Region mit diesem Thema beschäftigt. Die Liste der Namen von großen Unternehmen, die ihre Referenten zu dieser von der SRH Fernhochschule im Mannheimer Technoseum veranstalteten Konferenz entsandt haben, beeindruckt. Manager von Google, Bosch, Roche Diagnostics, SAP oder Burda Medien sind hier zusammengekommen. Auch ein Vertreter des Landeswirtschaftsministeriums war dabei.

So verschieden die anwesenden Branchen und Unternehmen sind, so verschieden zeigten sich auch die Blickwinkel auf das, was Barbara Deml vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als „Vierte Industrielle Revolution“ kennzeichnet. Die digitale Vernetzung von allem mit jedem, das „Internet der Dinge“, sorge für eine grundlegende Neu-Organisation der Arbeit. Einfache Tätigkeiten von Menschen würden dabei ersetzt durch zunehmende Automatisierung. Eine Studie in den USA habe ergeben, dass bis zur Mitte des dritten Jahrzehnts 47 Prozent der Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Demgegenüber stehe die positive Vision vom Arbeiten in „Schwarmorganisationen“ von hoch qualifizierten Menschen, dezentral und ohne Hierarchien.

Dass im Umgang und der Verarbeitung der Datenströme künftig eine Vielzahl von Spezialisten gebraucht und ganz neue Berufsbilder entstehen werden, machte Alexander del Toro Barba, zuständig für „Künstliche Intelligenz (KI) bei Google deutlich. In diese Richtung zielte auch Ministerialdirektor Michael Kleiner vom Wirtschaftsministerium, wonach Prognosen zufolge die KI für ein Wachstum des BIP von über einem Prozent jährlich sorgen werde.

Einen eher branchenspezifischen Blick warf Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung von Roche Diagnostics auf das Thema Digitalisierung. Das 120 Jahre alte Unternehmen mit 9500 Mitarbeitern in Mannheim sei ein „Dino“, meinte sie. Die eher regulative Kultur in der Gesundheitsbranche sei eine andere als jene der Digitalisierung mit ihrer Schnelligkeit. Festzustellen sei aber, dass „Projektorganisationen“ immer wichtiger gegenüber der alten Firmenhierarchie würden. Oft fehle ihnen aber noch die Entscheidungsgewalt.

Beim Autozulieferer Bosch gebe es inzwischen virtuelle Plattformen für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, gegründet worden seien unzählige Arbeitsgruppen ohne Hierarchie, sagte Katharina Krentz, bei Bosch zuständig für das Thema „New Work“.

Aus der Perspektive des Walldorfer Unternehmens SAP richtete Cawa Younosi, als Personalleiter für Deutschland verantwortlich für 22.000 Mitarbeiter, seinen Blick auf die digitale Arbeitswelt. Dem Mitarbeiter werde schon heute größte Flexibilität geboten, etwa beim Arbeitszeitmodell oder dem Recht auf Home Office. Ein Fazit: Die Veränderungen der Arbeitswelt sind bisher nur in Ansätzen sichtbar.